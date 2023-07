Heti top 5: közzétették a Titan és az őt irányító anyahajó utolsó üzeneteit, sírva könyörgött a kutató-mentőknek a Dunában eltűnt fiú nővére...

Közzétették a Titan és az őt irányító anyahajó utolsó üzeneteit. Megrendítő, ahogy a fedélzeti vezérlőben kétségbeesve próbálják megmenteni a búvárhajó milliárdos utasait. A merülőhajó szöveges üzenetekkel kommunikált az őt szállító és vízre eresztő hajóval, a Polar Prince legénységével. A Pola Prince 9:50-kor próbált újból kapcsolatot létesíteni a Titannal. Válasz már nem jött. „Üzenetét nem fogadták, frissítse a rendszert” – ennyi volt a reakció.A központi vezérlőteremből irányították a mini tengeralattjárót. Az öt ember halálával végződő tragikus merülésre június 18-án került sor, az aznapi üzenetváltásokat most tették közzé. Az utolsó üzenet hét perccel később, 9:57-kor hagyja el a Polar Prince-t. Ebben könyörögnek a Titan legénységének, hogy jelentkezzenek és azonnal jöjjenek fel a felszínre. A búvárhajó nem válaszolt, darabjai ebben az időpontban már a Titanic orrától néhány száz méterre feküdtek szétszóródva a zavaros tengerfenéken.

1700 méteresmélységig minden rendben volt a Titannal Fotó: OCEAN GATE / HANDOUT

Egy 19 éves fiatal Szentendrénél merült el a Dunában, testvére zokogva kérlelte a kutatókat, hogy hozzák haza az öccsét. A fiatal nővére szívet tépő üzenetet hagyott a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat posztja alatt. A fiatal asszony összetörve könyörgött a szakembereknek, hogy segítsenek megtalálni szeretett öccsét.

Kérem szépen, keressék meg az én drága testvérem. Kérem, tegyenek meg mindent, hogy előkerüljön

– írta esdekelve az összetört testvér.

A parton vagy valahol nem sodorta el a víz, nem találták meg? Nézzenek meg minden partot, ahol víz kisodorhatta, kérem nagyon szépen, hozzák nekem haza

– kérte a szakembereket.

A keresők nem hagyták válasz nélkül az aggódó, fiatal családanyát, szinte azonnal válaszoltak neki, üzenetükben pedig leszögezték: minden erejükkel azon lesznek, hogy megtalálják a testvérét.

A férfi hétfőn délután merült el, a kutatócsapatok hosszú órákon át keresték - Fotó: Pest Megyei Kutató- Mentő Szolgálat

Egy házaspár a közös életük elején teli tervekkel ellátogatott egy látóhoz, akinek a szavai hidegzuhanyként zúdultak rájuk. A gyermekáldás helyett bukott házasságot jósolt nekik. Noémi és Péter – akiknek a nevét kérésre megváltoztattuk – álmukban sem gondolták volna, hogy miután jókedvűen besétáltak egy jósdába, saját szerelmüket ítélték halálra. A felek hallgatnak, mert szörnyen szégyellik a történteket, de ismerőseiktől megtudtuk, hogy a jósnő valószínűleg azt állította, hogy az egyik fél megcsalta a másikat.

Noémi is Péter házasságát egy jóslat tette tönkre ( A kép csak illusztráció) Fotó: Pexels

Zöldellő fák és játszótéren hintázó gyerekek – ez veszi körbe azt a helyszínt Káposztásmegyeren, a Szabolcsi Bence téren, ahol július 3-án egy fiatal nő öngyilkos lett. A Bors információi szerint a 35 éves F. Zsófia kiugrott egy 10 emeletes panel 7. emeletéről. A szomszédok döbbenten állnak az eset előtt.

Én már csak arra értem haza hétfőn, hogy itt állnak a rendőrök, akik lezárták a környéket

– mesélte lapunknak Zsolt, aki évek óta abban a panelben él, ahonnan kiugrott az asszony.

A szomszédok nem értik, miért vetett véget életének az anya Fotó: Bors

Beérett az első szív formájú görögdinnyéje a hódmezővásárhelyi Pap Róbertnek. A kocka formájúakat már rutinosan termeszti, de mindig jönnek új ötletek. A tavalyi sikeren felbátorodva újabb formai ötletek jöttek.

– A barátnőmé volt a legjobb, aki azt kérte, hogy csináljak neki egy szívet.

Mondtam, hogy nagyon ne számítson rá, de titokban belevágtam. Két héttel ezelőtt már láttam, hogy sikerülni fog, és nagyon örült, amikor átnyújtottam. Egy mézeskalács szívnél szerintem ez különösebb és hatásosabb ajándék. A felvágás feladata majd ráhárul, de egyelőre szeretnénk minél több helyen megmutatni. Most ebből is csak egy készült, de lehet, hogy jövőre több is lesz, mert kitapasztaltam a technikáját. A kockát kis hibaszázalékkal már csukott szemmel is megcsinálom – mondta Róbert.

Róbert ajándéka a szív alakú görögdinnye Fotó: Olvasói