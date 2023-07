Fogta a görögdinnyét ez a magyar férfi, és olyat csinált vele a barátnőjének, hogy arra szavak sincsenek

Beérett az első szív formájú görögdinnyéje a hódmezővásárhelyi Pap Róbertnek. A kocka formájúakat már rutinosan termeszti, de mindig jönnek új ötletek. A kocka sablonokba mélyített pontokkal sikerült a dobókocka dinnye is, aminél gondosan ügyelt arra, hogy az egymással szembeni oldalak pontjainak száma mindig 7 legyen.

Ilyen a dobókocka dinnye Fotó: Olvasói

– Amikor ezt meglátta valaki, azt javasolta, hogy ha már magyar vagyok, akkor készüljön legalább egy Rubik kocka is. Tavaly ez is sikerült. Ételfestékkel színeztem a négyzeteket, hogy megfeleljek az élelmiszeripari előírásoknak, és bár forgatni nem lehetett a sorokat, de elmondhattam, hogy ilyet a világon először én készítettem – mesélte Róbert.

Sikerült a Rubik-kocka is Fotó: Olvasói

A tavalyi sikeren felbátorodva újabb formai ötletek jöttek.

– A barátnőmé volt a legjobb, aki azt kérte, hogy csináljak neki egy szívet.

Mondtam, hogy nagyon ne számítson rá, de titokban belevágtam. Két héttel ezelőtt már láttam, hogy sikerülni fog, és nagyon örült, amikor átnyújtottam. Egy mézeskalács szívnél szerintem ez különösebb és hatásosabb ajándék. A felvágás feladata majd ráhárul, de egyelőre szeretnénk minél több helyen megmutatni. Most ebből is csak egy készült, de lehet, hogy jövőre több is lesz, mert kitapasztaltam a technikáját. A kockát kis hibaszázalékkal már csukott szemmel is megcsinálom – mondta Róbert.

Róbert ajándéka a szív alakú görödinnye Fotó: Olvasói

A „más formájú” dinnyéből néhányat itthon is vásárolnak, főleg cégek, de jó piaca igazából külföldön van. Ott pár évvel ezelőtt ötvenezerért lehetett eladni darabját, ezt már jóval túlszárnyalták. Jut belőle japánba és az orosz piacra is, ahol vodkát is fecskendeznek bele.

– Nálunk ezt nem lehet megcsinálni, mert valószínűleg zárjegy kéne rá – nevetett Róbert, aki szerint ilyen formájú dinnyéket mások is termelhetnének, mert sablonokat mások is beszerezhetnek, de kell egy pár év szenvedés, mire összegyűlik elegendő tapasztalat. Mert a dinnyét a sablonba nem a legkisebb méretében kell belerakni, hanem abban az utolsó két hétben, amikor intenzíven kezd nőni, és onnan kezdve cserélni kell a sablonok méretét. És azt is ki kell tapasztalni, hogy melyik erre a legalkalmasabb fajta. Túl sokat azért nem érdemes termelni, mert amikor belenőtt a formába, le kell szedni, ezért lutri, hogy mennyire érik be. Ezért Róbert mindig ad mellé ajándékba egy „normális” görögdinnyét is. Az pedig már biztos, hogy jövőre több szív is készül.