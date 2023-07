Felhőszakadás és kánikula: veszélyes, ami az ország felé tart

Az utóbbi napokban bőségesen kijutott mindenkinek a hőségből. Még az országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve 2023. július 15-én (szombat) 00.00 órától 2023. július 19-én (szerda) 24.00 óráig az ország egész területére harmadfokú hőségriasztást ad ki.

Képünk illusztráció / Fotó: Pexels

A riasztásnak ugyan holnap éjfélkor lesz hivatalosan vége, de már kicsit hamarabb is számíthatnak egyes területeken enyhülésre. Kedden késő délután, este a nyugati megyék fölé sodródhatnak be zivatarok, majd késő estére megszűnik a zivatartevékenység. A keddről szerdára virradó éjszaka második felétől kezdődően több hullámban, így szerdán napközben is várható záporok, zivatarok, akár heves zivatarok kialakulása - figyelmeztetnek a szakértők.

Ennek ellenére az északkeleti megyéket leszámítva 25, a déli területeken 27 fok fölött várható a napi középhőmérséklet. Szerdán mérséklődik a meleg, a Dunántúlon, valamint a Dél-Alföldön várható 25, 26 fok közelében a napi középhőmérséklet értéke.