Százezrekkel verte át a háromgyerekes családot a csaló, aki az üres lakásban játszotta el a főbérlő szerepét

Mohácsi Zoltán csupán a testvérének köszönheti, hogy nem az utcán kell aludnia párjával és három gyermekével együtt. 260 ezer forintot jóhiszeműen kifizetett egy lakásért, ám kiderült, hogy nem a megfelelő embernek, így gyakorlatilag úgy járt, mintha a pénzét kiszórta volna az ablakon.

Zoltán még nem tudja, hova megy a szeretteivel

– Az interneten találtunk egy kiadó lakásról szóló hirdetést. Felhívtuk a megadott telefonszámot, és le is szerveztük a VII. kerületi ingatlan megtekintését. A lakásba hamar megtetszett nekünk, hiszen jó helyen van, és megfelelő az elrendezése. Nem szerettük volna, hogy más elorozza előlünk, ezért hamar felvetettük, hogy állapodjunk meg. Egy kézzel írt szerződésben rögzítettük a feltételeket, és azt hittük, minden rendben lesz. Tévedtünk – kezdte történetét a Ripostnak a családapa, hozzátéve: egy havi lakbért és egy havi kauciót adott át az áltulajnak.

Eredetileg kéthavi kauciót kért volna, de a kérésemre megegyeztünk, hogy a második fejében inkább kifestem a lakást, mert a falak nem voltak kifogástalan állapotban. Ebbe beleegyezett, és megkaptuk a kulcsot

– mesélte Zoltán, aki párjával együtt boldogan közölte gyermekeikkel: megvan az új otthonuk. Sajnos azonban amikor be akartak költözni, már egy másik férfival találkoztak, aki épp akkor cserélte ki a zárat a lakás ajtaján.

A család 260 ezer forintot adott a csalónak, cserébe azonban csak egy kézzel írt szerződést kaptak

– Amikor megérkeztünk, hogy a lakást birtokba vegyük, azt láttuk, hogy egy idegen férfi éppen zárat cserél. Kérdőre vontuk, ő pedig előadta, hogy elvesztette a kulcsát, és valaki visszaélt vele, mindenesetre a mi helyzetünk nem érdekli, mert az ingatlant nem kívánja kiadni. Hiába kértük, hogy jöjjön el verünk a rendőrségre, kijelentette, hogy nem szeretne az üggyel többet foglalkozni. Ez erősen gyanús – fogalmazott Zoltán.

Álhirdetésre jelentkezett az átvert család

Minden valószínűség szerint a következő történt: valaki ellopta a tulajdonos kulcsait, majd feladott egy álhirdetést, hogy lépre csalja a gyanútlan lakást keresőket. A tolvaj a lopott kulccsal könnyedén be tudott menni a lakásba, és tulajként tudta fogadni Zoltánékat, akik jóhiszeműen át is adták neki a megbeszélt összeget. A család azóta megtette a feljelentést a rendőrségen. Ezzel azonban még koránt sincs minden rendben: a háromgyermekes család ugyanis most csak a rokonoknak köszönheti, hogy van hol lakniuk.

– Még szerencse, hogy van családom. A testvérem lakása közel 70 négyzetméter, de neki is van két gyermeke, ráadásul az egyik rokonunk is nála lakik. Most tízen vagyunk nála összesen, ez pedig nem szerencsés. Szeretném a helyzetet mielőbb megoldani – jelentette ki a családapa.