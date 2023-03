Hol van a vége? Durva drágulás az albérletpiacon

Noha Magyarországon a legtöbb felnőtt embernek fontos célja, hogy saját lakása legyen, rengetegen élnek bérleményben, albérletben. Az egyetemisták és a fiatalok túlnyomó többsége nem engedheti meg magának a saját lakást, hiszen nincs elegendő megtakarításuk az önerőhöz, és állandó jövedelemre is szükség van. Éppen emiatt sokakat fog hidegzuhanyként érni a hír, hogy az albérletárak megint jelentősen emelkedtek.

Bár sokan szeretnének saját lakásban élni, a többség most nem engedheti meg magának. Fotó: Lakásportál

Februárról márciusra a bérleti díjak országosan átlagosan 1,8 százalékkal emelkedtek, míg a fővárosban egy hónap alatt 1,4 százalékkal nőttek az árak. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint ezzel együtt a növekedés elérte az országos éves 20 százalékos, valamint a budapesti éves 21 százalékos emelkedést. Azt is észre kell venni, hogy a korábbiakhoz képest az utóbbi egy hónapban magasabb az emelkedés mértéke, aminek az egyik jelentős oka az lehet, hogy az átlagbér, a minimálbér és a garantált bérminimum növelése húzta fel az árakat. Emellett persze arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a kamatok rekordmagasak, ami két következményt von maga után: egyfelől kevesebben mernek belevágni a lakáshitelbe, így sokak kényszerülnek továbbra is albérletben lakni, másfelől ha a tulajdonos bérleti díjból finanszírozza a lakáshitelt, akkor a kamat emelkedésével arányosan a bérleti díjat is emelni fogja.

S hogy mik a pontos számok? 2023 márciusában egy átlagos budapesti lakás bérleti díja elérte a 210 ezer forintot. A budapesti átlag tavaly ősszel még 200 ezer forint volt (a ferencvárosi albérlőknek ráadásul még a parkolás miatt is fájhat a fejük). Vidéken némiképpen kedvezőbb a helyzet (ugyanakkor itt természetesen a fizetések is alacsonyabbak):

Veszprémben átlagosan 155 ezer forint egy lakás bérlése,

Győrben és Debrecenben 150 ezer forint,

Szegeden 122 ezer forint,

Miskolcon 100 ezer forint.

Ugyanakkor nincsenek jó híreink: valószínűleg idén még növekedni fognak az árak, és a sorozatos bakcsődök a kamatok csökkenését sem teszik valószínűvé – írja a Haszon.hu.