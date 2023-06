A világ legszerencsésebb embere: hétszer verte át a halált, majd a lottót is megnyerte

Biztos, hogy Frano Selak a világ legszerencsésebb embere. A korábban zenetanárként dolgozó amerikai születésű férfi ugyanis 7 halálközeli élményt is túlélt, majd 5. házassági évfordulóját megünnepelve vásárolt egy sorsjegyet Horvátországban, és no lám el is vitte a főnyereményt. A részletek még ennél is durvábbak.

Képünk illusztráció / Fotó: Pixabay

A férfi életének filmszerű jelenetei 1962-ben kezdődtek, amikor egy vonaton utazott, amely felborult a síneken és egy jeges folyóba zuhant. A járaton 17-en meghaltak, Frano azonban megúszta ép bőrrel a balesetet.

Frano egyszer az autójával lezuhant egy 91 méteres szikláról, azonban úgy pörgött a kocsi, majd érkezett a földre, hogy a férfi túlélte ezt is. Ezután 1963-ban katonaként kidobták egy repülőgépből, 1966-ban balesetezett a busz, amelyen utazott, 1970-ben és 1973-ban pedig két autótűzből sikerült kiszabadulnia. 1995-ben megint buszbalesete volt, de itt őt magát ütötte el egy jármű, de ezt is túlélte néhány karcolással.

Végül semmit sem tartott meg a vagyonából

Ezután végre megnyugodhatott, mivel egy békés évtized következett, amelynek végén 2005-ben a feleségével Horvátországban ünnepelték a házassági évfordulójukat, ami során egy sorsjeggyel 262 millió forintnyi nyereményt vihettek haza. Életében először vett lottószelvényt...

A pénzzel viszont nem kezdett sok mindent, szétosztotta barátai és családtagjai között, majd vett egy kis szigetet, amelyen egy kápolnát épített Szűz Máriának, hogy hálát adjon az egész életén át tartó szerencséjéért. Végül 2016-ban 87 évesen hunyt el a férfi, aki a templom megépítése után csak egy csípőprotézisre való pénzt tartott meg a jutalmából.

Az én koromban már nincs szükségem másra, csak az én Katarinámra

- nyilatkozta halála előtt a világ legszerencsésebb embere.

(Daily Star)