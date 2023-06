Versenyt futnak az idővel: ismert milliárdosok tűntek el a Titanic roncsaihoz indulva

Az OceanGate Expeditions Titan elnevezésű merülőhajója vasárnap reggel 6 órakor indult útnak, és a szakértők szerint mintegy 96 órára elegendő oxigénnel rendelkezett. A Titan vasárnap este a kanadai mentési koordinációs központ szerint az új-fundlandi St. John's-tól mintegy 700 kilométerre délre lehetett.

A Polar Prince kanadai jégtörő kutatóhajó, amelyről a Titant a vízbe bocsátották, a merülőhajó indulása után egy óra 45 perccel veszítette el vele a kapcsolatot.

Az amerikai parti őrség egységei, két amerikai Lockheed C-130 Hercules kutatórepülő, a Polar Prince és a kanadai P-8 Poseidon felderítő repülőgép hétfőn éjjel és kedden a felszínen és a víz alatt is folytatta a Titán felkutatását.

A hatóságok olyan hanglokátoros bójákat is bevetnek a kutatásban, amelyek akár négyezer méteres mélységben is észlelni képesek a hangokat. Mihelyst lehet, a egy távirányítású, hat kilométer mélységig merülni képes eszköz is a keresésre indul.

Az OceanGate hétfőn közleményben köszönte meg a számos kormányzati szervtől és mélytengeri vállalattól kapott segítséget.

A Titán fedélzetén öten tartózkodnak, köztük van Hamish Harding brit milliárdos, valamint családja közleménye szerint egy pakisztáni származású Nagy-Britanniában élő üzletember, Shahzada Dawood és 19 éves fia is.

Míg a tengeralattjárók önállóan indulnak és térnek vissza a kikötőbe, a merülőhajóknak egy hajóra van szükségük a vízre bocsátáshoz és a kiemeléshez.

A Titan 4 kilométeres mélységbe képes lemerülni az OceanGate közleménye szerint.

Alistair Greig, a University College London tengerészmérnök professzora két forgatókönyvet is felvázolt a Titannal kapcsolatban. Mint elmondta, a tengeralattjárók általában rendelkeznek egy olyan ballasztsúllyal, amelyet vészhelyzetben ki tudnak engedni, és így a felhajtóerő segít a felemelkedésükben. Ha kommunikációs és/vagy elektromos hiba történt, ez esetben a Titan valószínűleg valahol a felszínen lebeg, és várja a mentést.

A másik forgatókönyv szerint viszont, ha a hajótest szivárog, akkor súlyosabb a helyzet. Ha ugyanis lesüllyedt a fenékre, és saját erőből nem képes felszínre emelkedni, a mentés lehetőségei nagyon korlátozottak. Ha le is jutnának a búvárhajóhoz, kétséges, hogy a nyílásához tudnának csatlakozni.