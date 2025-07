Vihar, eső, kánikula – szélsőséges lesz a hétvégi időjárás

Az elmúlt napok viharos időjárása után ismét változékony hétvége várható. Nagy az esély rá, hogy elázunk, de ezzel egy időben a kánikulát sem ússzuk meg. A zivataros, borús idő ellenére, a hétvégére ismét 30 fok körüli hőmérsékletet jeleznek a meteorológusok. Az ország számos helyén zivatarok is lehetnek.

Marad a zivatar, de kánikulát hoz magával / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Megint zivatar és vihar

Ezen a hétvégén is jobb, ha bekészítjük az esernyőt és az esőkabátot, de a nyári ruhákat sem kell még messzire pakolni. Változékony lesz ugyanis az időjárás, vihar és kánikula furcsa kombinációja vár ránk. A szombat reggel még viharosan, borúsan indul majd a Hungarormet előjelzései alapján. Eleinte kellemes, pulcsis időre számíthatunk, helyenként záporokkal, leginkább az ország dél-keleti részein. Veszprém környékén akár heves záporok és vihar is várható. A zivatarok miatt egészen hétfőig sárga riasztás is érvényben lesz.

Szombat délutánra azonban a hőmérséklet jelentősen megnő és ezzel együtt az esőzések és a viharok száma is növekszik országszerte. Újabb viharokra számíthatunk:

Sopronnál,

Székesfehérvárnál,

Siófoknál,

Poroszlónál,

Gyöngyösnél,

Egernél,

Ózdnál,

Miskolcnál,

Sárospataknál,

Nyíregyházánál

és Mátészalka környékén.

A napi középhőmérséklet 23 és 28 fok között alakul majd. Vasárnap helyenként szintén marad a vihar, viszont helyenként akár 32-33 fok is lehet. Ismét az ország főkként északi részét érintik majd a záporok és zivatarok. Délen és az ország középső részén napos, száraz idő várható, helyenként felhőkkel.

Nagykanizsán,

Zalaegerszegen,

Szombathelyen,

Győrben,

Tatabányán,

Balassagyarmaton,

Salgótarjánban,

és Debrecenben

is viharos időre lehet számítani.