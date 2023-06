Véget ért a nyár: 19 vármegyére adtak ki riasztást zivatar miatt

Épphogy elkezdődött, máris véget ért a nyár?! A napsütéses, meleg hétvégi időjárás után a héten sajnos viharos, csapadékos idő várható. Országszerte számíthatunk záporra és zivatarokra.

Esős, zivataros idő várható a héten /Fotó: Turbéky Eszter

A hét további részében is bármikor számíthatunk esőre, ezért mindenki számára azt ajánljuk, hogy esernyő, vagy esőkabát nélkül ne induljanak el otthonról. Az ég pedig továbbra is gomolyfelhős lesz, a nap csak ritkán fog tudni kibukkanni a felhők közül. Lássuk a napi bontást egészen csütörtökig a Köpönyeg.hu prógnózisa alapján!

Kedden gyakran lesz erősen felhős az ég, és két hullámban – először hajnalban, illetve reggel, majd délután/este – számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. Délután a Dunántúlon heves zivatarrendszer is összeállhat. 19 és 25 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Szerdán gomolyfelhős időre van kilátás, és főleg a nap első felében fordul elő zápor, zivatar. 24-25 fok körüli értékeket mérhetünk. Az északnyugati szél megélénkül.

Csütörtökön továbbra is gyakran lesz gomolyfelhős az ég, és többfelé, akár több alkalommal is kialakulhat zápor, zivatar. 20-25 fok várható.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat keddre, szerdára és csütörtökre mint a 19 vármegyére elsőfokú riasztást adott ki zivatar miatt:.