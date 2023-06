Váratlan bejelentést tett a Netflix, kiakadtak a nézők

Érzéketlen, kegyeletsértő lépésre szánja el magát a Netflix, és ezt még büszkén hirdeti is a streaming-szolgáltató - véli a nézők nagy része. A Titan tengeralattjáró felrobbanása után jelentette be, hogy újra beteszi a kínálatában a Titanic című, 1997-es mozit. A film a maga idejében sikeres volt, Leonardo DiCaprio és Kate Winslet történetét és tragédiáját az egész világ megkönnyezte, vagyis üzletileg indokolt a döntés. A nézők most mégis úgy gondolják, hogy kegyeletsértő mások tragédiáján nyerészkedni néhány nappal a Titan tragédiája után - írja az Index.

‘Titanic’ is returning to Netflix next week. pic.twitter.com/xuFhK8ORgE — Pop Base (@PopBase) June 24, 2023

A Titan névre keresztelt búvárhajó, amely egy pilótával és négy utassal a fedélzetén az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsaihoz tartott, hirtelen elvesztette a kapcsolatot az ellátóhajóval. A hajót, vagy maradványait nem találták meg, s kizárt, hogy bárki is túlélte volna a katasztrófát.