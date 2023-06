Fényes nappal pakolták ki az építkezést a pofátlan tolvajok – mutatjuk a tetteseket!

Arról már hallottunk, hogy egy építkezési telekről több dolgot elvigyenek a szerszámoktól a purhabig, ilyen esetek mostanában a harmadik kerületben szoktak történni, de az, hogy valahonnan csak a kúpcserepeket vigyék el... egyedülálló esemény (vagy mégsem)...

Az egyik betörő, akit felvett a kamera Forrás: Olvasói

Még a munkásokkal is beszéltek előtte

Tímea és családja Gödöllő közelében építkeznek, saját családi házukat készítik éppen. Mivel egy építkezésen rengeteg értékes áru van ilyenkor a telkeken, így kiemelten fontos volt nekik, hogy legyen náluk felszerelve kamera, ami most egy egész betörést fel is vett. A betörők cseppet sem voltak félősek, május 22-én 16 óra előtt érkeztek a helyszínre, ahol még az egyik munkással is beszélgettek.

Megkérdezték a munkást, hogy itthon vannak-e a szomszédok

– mesélte Tímea, majd hozzátette, hogy miután négy órakor a munkások befejezték az aznapi feladatokat, elhagyták az építkezést, ahogy szokták.

Pár perccel később, pontosan 16:09-kor meg is jelentek a betörők, akik végül kis értékben tulajdonítottak el kúpcserepeket a helyszínről.

A másik betörő Forrás: Olvasói

Felvette őket a kamera

Arra viszont nem gondoltak a betörők, hogy mi lesz, ha felveszi őket a kamera (bár egyikük egészen jól takarta az arcát egy fehér felsővel). A mozgásérzékelő miatt a kamera már négy után bekapcsolt, de azt hitték először, hogy még a munkások mozoghatnak a telken, majd öt óra környékén észlelték, hogy valami probléma van. Rögtön rá is kérdeztek a vállalkozónál, hogy mit tud az esetről, aki elmondta, hogy az egyik munkásnál érdeklődtek furcsa alakok arról, hogy a szomszéd otthon van-e, de ennek nem tulajdonítottak nagy jelentőséget akkor. Tímea elmondta nekünk, hogy a telek ugyan nincs lezárva, így persze ők is tudják, hogy hibáztak, de gondolták, hogy azért a kamera csak elrettentő lesz, ezentúl ők is elzárnak mindent, ami az építkezésen van.

Elmondásuk szerint a rendőrségen is feljelentést tettek, amiről megkérdeztük az ORFK-t, a következőket válaszolták:

"Megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy az Ön által érdeklődött ügyben, egy feljelentés alapján a Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytat nyomozást lopás vétségének gyanúja miatt, jelenleg ismeretlen tettes ellen."

Tímea arra is felhívta a figyelmünket, hogy ugyan ezt az autót már több helyen is lefotózták betöréseknél, ahonnan szintúgy kúpcserepeket vittek el. Arra kérik az olvasóinkat, hogy ha bárki felismeri a két férfit, mindenképp értesítsék róla a Gödöllői Rendőrkapitányságot.