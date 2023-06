Orbán Viktor felszólalt a brüsszeli migránspolitikával szemben: "Ez elfogadhatatlan!"

A magyarok sikerét Soros Györgynek köszönhetjük: ha Soros nem hirdeti meg bevándorlási programját, akkor mi soha nem kerültünk volna a világsajtó címlapjára – mondta a kormányfő. Szavai szerint Sorosék elárasztották illegális migránsokkal a Balkánt, és kiépítették az embercsempész útvonalat, azonban beleütköztek Magyarországba. Mi ugyanis megálljt parancsoltunk az illegális migrációnak és megvédtük a hazánkat – húzta alá a kormányfő. Kiemelte ugyanakkor azt is, hogy a szellemi-ideológiai csatákat is vállalni kell, ha meg akarjuk védeni hazánkat, mert ez a harctér is fontos terepe a liberálisoknak. Leszögezte: nem vágytunk világhírnévre, mégis azok lettünk, miután ellent mondtunk a liberálisoknak. – Védekezünk, mert a globalista elit ránk akarja kényszeríteni az akaratát. Most mindannyian támadás alatt állnuk – hangsúlyozta. Mint mondta, a nemzet a nyugat nagy találmánya, azonban ha a nemzetek elpárolognak, akkor elvész a szabad élet lehetősége és a nyugat elbukik - foglaltuk össze egy korábbi cikkünkben azt, amit miniszterelnökünk a CPAC rendezvényen mondott.

Ezen elve mellett szilárdan ki is tart Orbán Viktor, s legújabb posztjában summázta, hogy Brüsszel migránspolitikáját elfogadhatatlannak tartja: