Nőgyógyásznak hazudta magát és rendelt is az elítélt kuruzsló

Ahogy arról korábban beszámoltunk, nőgyógyásznak adta ki magát egy férfi Pécsett. A csaló nem rendelkezett semmilyen orvosi végzettséggel, hároméves szakiskolát végzett, majd ezt követően szociális gondozó és betegápoló bizonyítványt szerzett. Végül egyik „páciense” jelentett fel, miután rádöbbent az átverésre. A történetnek azonban itt még nincs vége...

Nőgyógyásznak adta ki magát a csaló Fotó: Pexels

Hol nőgyógyásznak, hol ügyvédnek adta ki magát egy pécsi férfi. A csalássorozatát még 2021-ben kezdte, először a kozmetikusának hazudta azt, hogy nőgyógyász. A nő munka közben rosszul lett, az ott tartózkodó férfi pedig kapott az alkalmon, és felajánlotta neki, hogy megvizsgálja, illetve kezeli, mert könnyen előfordulhat, hogy nőgyógyászati problémája van.

A csaló ezután többször is megvizsgálta a kozmetikust a lakásán vagy a nő munkahelyén, sőt kenetet is vett tőle. A nő annyira elégedett volt, hogy egy ismerősének is ajánlotta az „orvost”, aki gyermeket tervezett a párjával. A csaló a pár mindkét tagját több alkalommal megvizsgálta, mintát és kenetet véve tőlük. A pár női tagja kezdett először gyanakodni, ezért feljelentést tett a rendőrségen.

Ezzel párhuzamosan a férfi egy társkeresős ismerkedés közben ugyanazon az álnéven mutatkozott be, ekkor viszont már ügyvédnek adta ki magát. A későbbiekben többször találkozott a nővel, a neten is folyamatosan kapcsolatban álltak, különböző profilok alatt tévedésbe ejtette őt. Először ügyvédként azt állította, hogy felesége autóbalesetet szenvedett, majd meghalt. Aztán saját betegségeire és más családtagjai halálára hivatkozott.

Egy idő után egy másik fiktív néven vette fel a kapcsolatot a naiv nővel, akinek azt mondta, hogy az ügyvéd, akivel addig tartotta a kapcsolatot, meghalt, viszont minden vagyonát rá hagyta. Végül közel 12 millió forintot sikerült kicsalnia tőle.

A Pécsi Járásbíróság június 6-án tartott nyilvános előkészítő ülésen meghozott ítéletével a csaló férfit kuruzslás és folytatólagosan elkövetett csalás miatt két év börtönre és 200 ezer forint pénzbüntetésre ítélte, továbbá közel 900 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére kötelezte.