Lebukott a pécsi "nőgyógyász": egy kismama nyomta fel a rendőrségen

Mintegy 12 millió forintot nyert hazugságokkal az a pécsi férfi, akit „páciense” jelentett fel, miután rádöbbent az átverésre. Az ügyészségi közleményéből tudjuk, hogy a férfi 2021 őszén ismerkedett meg az egyik sértettel. A csaló egyszerű vendégként sétált be egy pécsi kozmetikába, ahol kezeléseket vett igénybe, közben nőgyógyásznak adta ki magát, majd felajánlotta az egyik kozmetikusnak, hogy megvizsgálja.

Fotó: Pixabay

A kuruzsló kenetet vett a nőtől saját lakásában, majd az asszony egy ismerősének is ajánlotta az „orvost”. A férfi minden alkalommal a lakásán fogadta a betegeket, köztük egy párt is, akik gyermeket szerettek volna, de a hölgynek gyanús lett az orvosi tevékenység, ezért feljelentést tett ellene a helyi hatóságoknál. A rendőrség azonnal kivizsgálta az ügyet.

Kiderült, hogy még több sértettről van szó, ugyanis a vádlott korábban egy társkereső alkalmazáson keresztül álnéven ügyvédnek adta ki magát. Így már korábban másokat is átvert. Amikor társkeresőn megismerkedett egy nővel, többször is találkozott vele, és azt állította, hogy felesége autóbalesetben meghalt, illetve maga is beteg. Ezután újabb álnéven kereste ugyanazt a nőt, mint az "ügyvéd" barátja, és azt hazudta neki, hogy a férfi, akivel eddig tartotta a kapcsolatot, meghalt, de vagyonát a sértettre hagyta. A csalásokkal közel 12 millió forintot csalt ki az áldozattól.