Nagy a baj, lehalt a Facebook és a Messenger is akadozik

Rengetegen tapasztalhatták, hogy a Facebook asztali verziója egy időre elsötétült péntek este és a Messenger is akadozik.

Fotó: AFP

Sok bejelentés érkezett arról is, hogy az elküldött képek és videók nem töltenek be, lehetetlen ezeket elküldeni.

A problémákat magyar idő szerint péntek este fél 9 környékétől kezdték jelezni tömegével a Downdetectoron és a Down for Everyone or Just Me nevű oldalon egyaránt.

Az még nem derült ki, hogy mi okozhatja a problémákat.