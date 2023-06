Most szabadult el a pokol - újabb motoros halt meg Budapesten, nem volt esélye a túlélésre

" Ezen a héten már hányadik? 5-8? Tényleg nem lehet egymásra jobban figyelni? Sajnos mindkét fél hibás, a motorosok mint az állat úgy mennek takarásból, az autósok meg az utolsó pillanatban indexelnek, ha egyáltalán indexelnek " – írta egy felháborodott kommentelő, miután Újbudán ismét egy motoros vesztette életét a Budafoki úton, a Hengermalom út kereszteződésénél.

A tragédia június 24-én, 18 óra 45 perc körül történt és eddig tisztázatlan körülmények között. Annyit tudni, hogy egy motor és egy gépkocsi ütközött össze. A balesetben a motort vezető férfi a szakszerű orvosi ellátás ellenére vesztette életét a rendőrség szerint Fotó: Balesetinfo

Kiakadtak a kommentelők: Őrjöngő motoros vagy figyelmetlen autós? "Elég volt!"

"Olvastam, hogy az idei motoros balesetek esetében, 80 százalékban az autósok hibáztak, nem a motorosok. Elég volt! – jegyezte meg egy hozzászóló." A legtöbb motoros egyben autós is. A barom, minden járművet vezetve barom marad – válaszolt dühösen egy másik. "A motorosok hullanak mint a legyek... Biztos, hogy nem ülnék fel már ennyi hülye között az utakon motorra – írta egy autós. "Sajnos most többségében a hírekből az lehetett hallani: átperdült elé a kocsi. Baleset miatt, várakozókba rohant. Nem adta meg kanyarodáskor az elsőbbséget... A sávváltáskor figyelmetlenül kiment elé, a padkára kényszerítette... Sehol nem lehetett "őrjöngő" motorosról ezek közül olvasni – kelt a motorosok védelmére egy kommentelő. "Ez bizonyosan összefügg a hétvégi nagy motoros rendezvényekkel, de ez elfogadhatatlan... Csak mi és ti változtathattok, változtathatunk a közlekedési morálon. Általában figyelmetlenül, felelőtlenül, öntörvényűen közlekedünk. Balesetet észlelve 100-al továbbhajtunk. Kis utcákban 80-100-al sietünk gyerekek mellett. Centizgetjük a kerékpárosokat. Mint a Balkán??? Sajnos ez már azt is alulmúlja" – fejtette ki véleményét egy feldúlt posztoló.

Mostanában rengeteg motoros hal meg az utakon

A Kerepesi úton, az Asztalos Sándor utcánál életét vesztette egy Harley-s Baleset-info.hu és Fodor Gábor

Az elmúlt napokban több volt a baleset, mint általában. Vannak akik a hőségnek tudják be, vannak akik a Harley Davidson találkozót okolják. Az biztos, hogy utóbbi alkalmával, 6 ezren is döngettek hétvégén Budapesten. A VIII. kerületi Kerepesi úton, az Asztalos Sándor utcánál például egy nő Harley-Davidsonnal a buszsávban haladt tempósan. Megijedt a külső sávból kisorolni szándékozó Ford kombitól (pedig a sofőr még csak indexelt és a külső sáv széléhez húzódott), ezért elrántotta a kormányt és a járdán álló tűzcsapnak ütközött. Sokáig próbálták újraéleszteni, de sajnos végül nem sikerült, és a helyszínen elhunyt.



Tűzcsapnak ütközött az ijedt motoros Fotók: Baleset-info.hu és Fodor Gábor

Motorosok tragikus tömegbalesete az M1-esen

A napokban egy másik tragédia is történt. Egy 62 éves férfi halt meg, aki a motorjával Budapest irányába haladt, amikor feltehetően későn észlelte az előtte a belső sávban forgalmi okok miatt lassító autót, és hátulról beleütközött. Ezt tetézte egy másik figyelmetlen autós. Ő későn vette észre, jobbra rántotta a kormányt, ahol egy motoroskonvoj négy tagjával ütközött, akik közül az egyik életveszélyesen, a másik három súlyosan megsérült. Gyöngyösnél is egy figyelmetlen sofőr miatt halt meg egy 54 éves motoros – számolt be a Tények.