„Már tetszik, amit a tükörben látok”

Gréta története különleges, hiszen két irányból is, az átlagnál sokkal tudatosabban áll a külső és a testsúly kérdéséhez. Kilókat számoló sportot űzött versenyszerűen, majd pszichológushallgatóként is a testkép és a közösségi média kérdésével foglalkozott. És még őt sem kerülte el a túlsúly-csapda. Elég volt néhány rossz döntés, hogy elszálljon a kilói száma. Mára azonban a kezébe vette az irányítást, és győzelemre áll a plusszal szemben.

„Nem igazítottam hozzá az evést”

Szabó Gréta még csak huszonkét éves, de már meg kellett küzdenie a túlsúllyal, pedig sportolóként nőtt fel.

– Egész életemben sportoltam, néptáncoltam és judóztam. De az igazság az, hogy soha nem voltam igazán kibékülve a súlyommal és a külsőmmel. A judo ráadásul olyan sport, ahol súlycsoportokban versenyzünk, az pedig már én hibám volt, hogy mindig lejjebb és lejjebb akartam menni. Előfordult, hogy két hét alatt nyolc kilót fogytam le a versenyre, ami nem igazán tett jót a szervezetemnek, főleg nem serdülőkorban, a fejlődő szervezetnek. Aztán nagyjából öt éve hagytam abba ezt a sportot, és bár azóta is folyamatosan mozgok, de nyilván nem akkora intenzitással, mint korábban. Az étkezésemet viszont nem nagyon igazítottam ehhez, ami egyértelműen hiba volt, hiszen nem használok fel annyi energiát, mint az edzések időszakában – mondja Gréta.

„Sanyargattam magam”

A 163 centire nőtt Gréta ezek után végképp rosszul érezte magát a bőrében, ezért azt tette, amit korábban megszokott, és amit a legtöbben szoktak: drasztikus diétákba fogott.

– Sokféle módszert kipróbáltam, volt köztük olyan is, ami nem egy meghatározott fogyókúra volt, hanem a saját ötleteim alapján sanyargattam magamat. A versenyidőszak alatt megszokott módszerekkel persze gyorsan le is mentek a kilók, hogy aztán mindig a duplája jöjjön vissza. A szervezetem rosszul reagált ezekre a változásokra, és szerintem ezért is értem el a 75 kilót, szinte észrevétlenül. Pedig most is heti három-négy edzésre járok, és futni is szoktam.

„Részletesen elolvasom a címkéket”

A fiatal lány közben egyetemre kezdett járni, de továbbra is küzdött a súlyával. A családja, akik végigkövették próbálkozásait, javasolta, hogy keresse meg Ubaidat Zsófi táplálkozási tanácsadót.

– Zsófit én is ismertem már korábbról, és idén tavasszal tényleg belevágtam, hogy együtt változtassunk. A négyhetes mentorprogramjára jelentkeztem be, amit azóta is csinálok tovább. Megtanultam, hogy nem feltétlenül ettem rosszakat korábban, de az alapanyagok nem voltak jók. Elhagytam a fehér lisztet, cukrot, megtanultam, mit mivel helyettesíthetek. Az elején kicsit nehéz volt, hogy minden vásárlásnál minden címkét részletesen át kell olvasnom, és eldönteni, hogy ez most jó nekem vagy nem. De aztán hamar belejöttem, gyorsan megtanultam mindent. Utána már nem volt gond, előre terveztem meg a napjaimat, így tartható életmódot tudtam kialakítani. Jelenleg hat kiló mínusznál tartok, és a célom a 60 kiló, bár az is igaz, hogy a centi jobban érdekel, mint a súly. Már most nagyon látványos a változás, így biztosan ezt a módszert követem ez után is – mondja Gréta.

Mit látunk a tükörben? Gréta pszichológushallgató, és komolyan beleásta magát abba a témába, hogy milyennek is látjuk magunkat, és ez hogyan befolyásol minket. – A szakdolgozatom témája a vizuális közösségi média és testkép kapcsolata volt. Rengeteget kutattam, sokakat megkérdeztem erről, és nagyon is érdekes, hogy mennyire hatással van ránk ez a világ – meséli a fiatal szakember, aki így a saját tapasztalatait is beépíthette a munkájába.

A centit nézzük!

Ubaidat Zsófia táplálkozási tanácsadó

Gréti esete jó példa arra, hogy a kiló sokszor nem is olyan lényeges. Egy ideje a szakértők is mondják, hogy a korábban egyeduralkodó mutató, a BMI, mennyire csalhat például egy sportoló esetében, hiszen az izom sokkal nehezebb, mint a zsírszövet. Még az is előfordul, hogy egy élsportolót túlsúlyosnak mutat ez az érték, és Grétának is komoly izomtömege van.

– Én is mindig azt hangsúlyozom, sőt kifejezetten kérem is, hogy a hétfordulón történő beszámolókor ne csak a súlyt mérjék a mentoráltak, hanem mérjék a centiket is a mell, has, derék, kar, comb területén. Aki életmódváltás mellett sportol, izmot épít, annál a zsír helyét izom váltja fel, ami komoly tömeg is lehet. A test formálódik, a súly pedig ezáltal nem csökken, csak a testfelépítés változik. Van olyan, amikor hetekig nem mozdul a mérleg, viszont a centik változnak. Mérjük a fejlődést a centiben, ruhaméretben, és abban, amit a tükörben látunk! – figyelmeztet a szakértő.

Gréti kedvenc receptjei

Házi gírosz

1 adag: 404 kcal

Hozzávalók (4 adaghoz)

Fűszerkeverék: római kömény, kömény, mustármag, bors, szerecsendió, oreganó, só és menta, 500 g csirkemell, 1 gerezd fokhagyma, 2 ek. olívaolaj

A szószhoz: 2 gerezd fokhagyma, só, bors, 300 ml görög joghurt

Elkészítése:

Összekeverjük a fűszereket, és összeforgatjuk a csíkokra vágott csirkemellel. A fokhagymát lereszeljük, ezt is hozzákeverjük. Egy nagy serpenyőben felhevítjük az olajat, és ezen gyorsan megsütjük a húst.

A szószhoz a reszelt fokhagymát, sót, borsot belekeverjük a joghurtba.

A húst a szósszal és salátával tálaljuk.

Marhahúsos-karfiolos egytálétel

1 adag: 375 kcal

Hozzávalók (6 adaghoz)

1 ek. olívaolaj, ½ vöröshagyma felkockázva, 1 közepes méretű zöld kaliforniai paprika, felkockázva, 500 g sovány marha darált hús, 3 csésze rózsákra szedett karfiol, 3 gerezd fokhagyma összezúzva, 2 tk. szárított oregánó, só, bors, 1 darabolt paradicsom konzerv, 2 csésze reszelt sajt

Elkészítése:

Egy nagy, sütőálló serpenyőben hevítsük fel az olajat, és dobjuk rá a hagymát és paprikát. Pároljuk puhára nagyjából 5 perc alatt. Adjuk hozzá a húst és a karfiolt, és keverve 5-7 percig pirítsuk, hogy a hús már ne legyen rózsaszín sehol. Keverjük bele a fokhagymát és a fűszereket, és még egy percig pirítsuk velük együtt.

Öntsük bele a paradicsomot, forraljuk fel és néha megkeverve addig pároljuk, amíg a levét elfőtte és a karfiol megpuhul (nagyjából 3 perc).

A tetejére szórjuk rá a sajtot, és tegyük a sütőbe a grill alá.

Csirkés-babos-avokádós saláta

1 adag: 227 kcal

Hozzávalók (4 adaghoz)

3 ek. olívaolaj, 600 g csirkemell felkockázva, chili ízlés szerint, 3-4 gerezd lereszelt fokhagyma, 1 feketebab konzerv, só, bors, 2 csészényi elfelezett koktélparadicsom, 2 fej hagyma, 1-2 érett avokádó közepes kockákra vágva, 1/3 csésze friss korianderzöld, 4 ek. frissen facsart lime lé, 2 ek. almaecet, 1 tk. méz

Elkészítése:

Egy nagy serpenyőben az olívaolajon pirítsuk meg a húst a chilivel, és 5 perc alatt süssük készre. Adjuk hozzá a fokhagymát, és még 1 percig főzzük. Keverjük bele a babot, sózzuk, borsozzuk, és melegítsük át a többi hozzávalóval. Öntsük a serpenyő tartalmát egy nagy salátástálba, és keverjük hozzá a hagymát, avokádót, korianderzöldet, lime levet és almaecetet. Kóstoljuk meg, és ha kell, ízesítsük a mézzel, sózzuk, borsozzuk.