Kettészakad az ország a hét második felére

A hét első fele többnyire napos, meleg idő volt, ez csütörtöktől megváltozik. Délkelet felől megnövekszik a felhőzet, a középső országrészben gyenge esőre és záporra lehet számítani. Ahogy haladunk északnyugat felé, úgy láthatunk egyre több napsütést. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint 20 és 25 Celsius fok között fog alakulni a hőmérséklet csütörtökön.

Az ország egyik felében ragyogó napsütés, a másikban esőfelhős ég várható /Fotó: Shutterstock

Pénteken azonban még jobban kettészakad az ország: míg a Dunántúlon ragyogó napsütés lesz, addig keleten borongós idő köszönt be. A Tiszántúliaknál sajnos előfordulhat szórványosan eső, és záporeső is. Emellett 24 foknál nem fog feljebbre kúszni a hőmérő higanyszála. A hétvégén továbbra is ez a kettősség fog velünk maradni.