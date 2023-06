"Készüljön fel a legrosszabbra" - mondta az orvos Nándor apukájának, a kisfiút egy rejtélyes fertőzés támadta meg

Molnár Nándor mindössze 9 éves, és máris túl van élete első komoly harcán. A gyermek szervezetében annyi baktériumot és vírust találtak, hogy még az apukát is jobbnak látták felkészíteni a legrosszabbra az orvosok.

Nándi harcol a betegségével Fotó: Olvasói

Először azt sem tudták, hogy mi történik

2023.05.16-án a fiam és osztálya a Hortobágyon kirándultak, már ott érezte, hogy nincs túl jól, fáradt. Hazaérkezés után este, már 38.6 volt a láza, azonnal írtam emailt a gyerek orvosnak hogy már másnap reggel szerdán nem engedem iskolába. Torokfájás is jelentkezett nála, ezeket próbáltam kezelni

– mesélte Nándor apukája lapunknak, majd azt is hozzátette, hogy a következő napok is hasonlóan teltek. A 9 éves gyermek folyamatosan lázas volt és fáradt, bárányhimlőre utaló pöttyök is jelentkeztek a testén, először az orvosok is arra gyanakodtak.

Sándort az orvosok a legrosszabbra is felkészítették Fotó: Olvasói

Rengeteg vírus és baktérium volt a szervezetében

A láz miatt pár nap múlva kórházba is szállították, ahol a sürgősségin megállapították, hogy annyira sok a vérében és a szervezetében a baktérium és a vírus, hogy az apukának a legrosszabb forgatókönyvre is fel kell készülnie.

Készüljek fel a legrosszabbra is

– mondták az orvosok Sándornak, akinek fiát végül az infektológiai fertőző osztályra helyezték el, azonban Nándor itt is újabb és újabb fertőzéseket kapott el.

Végül 18 nap kórházi kezelés után, június 8-án hazaengedték, de ha bármi panaszuk van, azonnal vissza kell menniük. Nándornál ugyanis rengeteg fertőzés volt jelen, Kawasaki kórt is megállapítottak nála, ami egy súlyos, érgyulladással járó betegség, feltehetően fertőzés váltja ki.

A Tündérkör Alapítvány tisztítószerekkel és tartós élelmiszerekkel segíti őket Fotó: Olvasói

Egyedül neveli a fiát, nehéz helyzetben vannak

Sándor egyedül neveli Nándort, mivel az édesanyával közel 4 éve nem alkotnak egy párt. Emiatt sokkal nehezebben tudja ellátni a gyermeket, az autóját is el kellett adnia, hogy Nándinak mindent meg tudjon adni.

A Tünderkör Alapítvány és egyik közeli barátja is tartós élelmiszert és tisztító szereket vitt Sándoréknak, többen pedig utaltak a számlájukra, hogy el tudja látni a kisfiát. Közeli ismerősök festékkel és levegőtisztító géppel is megajándékozták őket, a lakásukat így rendbe tudták tenni. A szomszédok és egy helyi bútor kereskedés is segített: gardrób szekrényt és 2 új ágyat kaptak, amiért nagyon hálásak. Természetesen továbbra is szívesen fogadnak minden segítséget.