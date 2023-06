Információk derültek ki: ez állhat a munkácsi turulszobor ledöntése mögött

Börtönben marad a munkácsi turulszobrot ledöntő, a cigarettacsempészetben is érdekelt kárpátaljai Baloga klán debreceni kapcsolata. A kisstílű, de nagy lábon élő Sarkadi József, egykori ukrán vámparancsnok esetében most hosszabbította meg a letartóztatást a Debreceni Járásbíróság.

Munkács látképe a várban lévő turullal, mielőtt ukrán jelképre cserélték (Fotó: Bereczky Tamás)

A Debreceni Járásbíróság meghosszabbította Sarkadi József letartóztatását, a volt ukrán vámos az elsőfokú bíróság tárgyalás-előkészítés során hozott határozatáig, de legfeljebb augusztus 18-ig rács mögött marad – értesült a Magyar Nemzet.

A férfi lassan egy éve van előzetesben különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési bűncselekmény gyanújával, bukása azonban messzebb és magasabb pozícióban lévő ukrán személyekre is kihathat.

Dubai–Debrecen cigarettajárat

Debrecen, 2022 augusztusa. Teherszállító repülőgép landol a helyi repülőtér betonján. Egyenesen Dubaiból érkezik. Az ilyenkor szokásos határőri ellenőrzés és a vámkezelés után a repülőgép szállítmányát átrakodják négy lengyel kamionba, majd a kis konvoj elindul. Ám percekkel később a repülőtér területét éppen elhagyó kamionokra lecsapnak a NAV nyomozói és járőrei.

A kamionokból, autóalkatrészek közé rejtve, előkerül 23 millió szál, az Egyesült Arab Emírségekben gyártott, adózatlan cigaretta. A NAV szerint a költségvetésnek okozott kár három és fél milliárd forint.

Sarkadi Józsefet, aki a gyanú szerint a csempészáru szétterítését szervezte, a debreceni Nagyerdei körúton található hotel recepcióján fogja el és veszi őrizetbe a nyomozó hatóság – vélhetően már félt hazamenni, külföldre akart szökni. Két napra rá Sarkadit a Debreceni Járásbíróság nyomozási bírója – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség indítványa alapján – bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt letartóztatja.

Három feltételezhető társa ellen a Debreceni Járásbíróság európai, valamint nemzetközi elfogatóparancsot adott ki, amely jelenleg is érvényben van. A lengyel Dylczyk Ireneusz, az orosz Pisarev Dimitrij és az ukrán Stont Volodimir ugyanis a mai napig szőkésben van.

Az aranyozott bidétől az ukrán oligarchákig

Sarkadi József már jó másfél évtizede debreceni lakos. Korábban vámos volt a magyar–ukrán határon – az ukrán oldalon. Utána települt át Magyarországra. Az elfogását követően házkutatást tartottak debreceni otthonában, ahol megdöbbentő luxust és nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók.

A NAV erről készült videójában látható, hogy igencsak nagy lábon élt, fürdőszobáiban még a bidé is aranyozott. A nyomozók több mint háromszázmillió forintnyi dollárt és eurót, hét luxusautót és csaknem félszáz luxusórát foglaltak le – azaz csak a mozdítható érték a házban legalább egymilliárd forint volt. Kérdés persze, honnan volt ennyi pénze, ekkora vagyona a ma még büntetlen előéletű – és ami érdekes, szinte ismeretlen – Sarkadinak.

Megbízható, ám magukat megnevezni nem akaró kárpátaljai forrásaink egybehangzóan azt állítják, hogy Sarkadi József napi kapcsolatban állt Pavel Balogával, aki a határ menti „cigarettaüzletben” érdekelt. Pavel Baloga pedig nem más, mint Viktor Baloga öccse, a Baloga klán tagja. Kárpátalján nyílt titok, hogy Viktor Baloga parlamenti képviselő, Andrij Baloga munkácsi polgármester apja miből gazdagodott meg.

Az utóbbi hónapokban a Baloga klán neve többször megfordult a magyar sajtóban. Barbár módon és törvénytelenül ledöntették a turulszobrot a munkácsi vár bástyájáról.

A magyarság mítikus történelmi jelképét, a turult hetekkel azok után tüntették el a munkácsi vár fokáról, hogy beszűkült az utolsó kiskapu is a milliárdokban mérhető cigarettacsempészet előtt.

A helyi sajtóban már azzal is megvádolták a Baloga klánt, hogy magánhadsereget hozott létre, embereik beépülhettek az ukrán fegyveres és rendvédelmi erők kötelékébe. Viktor Balogának 2021 februárjában – már a Zelenszkij-érában – sikerült bejuttatnia a kárpátaljai vámszolgálat élére a földijét és egykori beosztottját, M. Tovtot. Az ukrán–magyar határ mindig is kitüntetett figyelmét élvezte, ahová, ha csak tehette, a saját embereit állította – gondoljunk csak a most debreceni börtönben ülő Sarkadi Józsefre.

Kitiltott fegyvernepper

Bár kitiltása kapcsán Viktor Baloga úgy állítja be önmagát, mint az irredenta magyar ármánykodás áldozata, ebből egy szó nem igaz.

Külföldi újságcikkek szerint V. Balogát a német határon tartóztatták fel, amikor egy osztrák síparadicsomból tartott hazafelé. Ezután átadták az osztrák rendőrség munkatársainak, azok pedig a szlovák rendvédelmi erőknek passzolták tovább. Ők voltak azok, akik kiutasították, mondhatni hazatoloncolták Kárpátaljára, miután ellenőrizték, hogy ezt a személyt már véglegesen kitiltották az Európai Unióból. Magyarországról ebben a történetben szó sem volt – Baloga csak egy álhírt terjesztett, hogy őt, mint a magyar birodalmi jelképek ellen harcoló ukrán hazafit tiltották ki, kizárólag hazánkból.

Nem árt tudni, hogy Viktor Baloga felsőbb kapcsolata az Ukrajnában jól ismert Igor Kolomojszkij, Dnyipropetrovszk volt kormányzója.

Kolomojszkijt és érdekeltségeit már 2021-ben szankciókkal sújtotta az USA korrupciós ügyek miatt. Ukrajna pedig megvonta tőle ukrán állampolgárságát, s ha ez nem lenne elég, idén februárban házkutatást is tartottak nála, és ezzel egy időben menesztették az országos vámparancsnokot.

Az Európai Unióból már ki van tiltva Viktor Baloga és családja, mert nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. Vajon mihez kezdenek most? A családfő netán visszatér a fegyverkereskedelemhez? Ami azt illeti, Viktor Baloga ebben nagymenő volt. Viktor Juscsenko ukrán elnök elnöki hivatalát vezette, amikor egymilliárd (!) dolláros fegyverüzletet hoztak tető alá. Többek között ukrán rakétákat adtak el Oroszországnak, amik most az ukránok fejére hullanak vissza.