Így változtak az árak: elindult a kötelező akciózás

A nagyobb kereskedelmi üzletláncoknál elindult a kötelező akciózás. A kormányzati intézkedés keretében 20 termékkategóriában számíthatnak a vásárlók árleszállításokra. Ilyen termékkategóriába tartozik például a tej, a kenyér, a sajt, a száraztészta, valamint a friss zöldség.

Fotó: Bors

Az érintett üzletekben valamennyi kijelölt termékkategóriából egy-egy szabadon választott terméket szükséges a kötelező akciózást megelőző 30 napban alkalmazott legalacsonyabb árnál legalább 10 százalékkal kedvező áron értékesíteniük. A kötelező akciókra heti rendszerességgel kell sort keríteni, az akciós időszak a hét csütörtöki napján 0 órától a következő hét szerdai napján 24 óráig tart.

A rendelet az üzletben vagy bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység mellett a csomagküldő kereskedelemre is kiterjed. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy kötelező akciókat kell tartsanak az olyan piaci szereplők is, mint a Kifli.hu, a Wolt Market és a hozzájuk hasonló, házhoz szállítást végző cégek, így végső soron az online rendelt élelmiszerek között is lesznek kötelezően leárazottak.

Bár a törvény szerint a kereskedő az akciózás időtartama alatt az érintett termék vonatkozásában köteles megfelelő mennyiséget árusítani és készleten tartani, a Ripost talált olyan élelmiszerláncot, ahol hiány volt száraztésztából.

Edit örömmel fogadta az újabb leárazásokat.

Azért is örülök ennek a nagy akciózásnak, mert sokkal több pénzt tud az ember megspórolni és olcsóbban megveheti azokat a termékeket, melyeket egyébként is meg kell vásárolni

- mondta Edit.

Edit szerint sokat spórolhatunk a kötelező akcióval Fotó: Ripost

A kormány az új intézkedéstől azt várja, hogy az árak csökkentésével és a versenyhelyzet fokozásával megállítható a túlárazás és a spekuláció, így már a közeljövőben tovább mérséklődhet az infláció. Fontos hangsúlyozni, hogy az akciózott termékekről a kereskedők kötelesesek tájékoztatni a vásárlókat, a fogyasztóvédelmi hatóság pedig ellenőrizni fogja a végrehajtást.

A kép az egyik fővárosi Príma üzletben készült Fotó: Ripost

A Ripost megnézte, hogy néhány üzletláncban, miképp alakultak az akciós termékek árai az első akciós napon.

SPAR ár Penny ár CBA ár Sajt (1kg) 1599Ft 1990Ft 1990Ft Margarin (500g) 669Ft 699Ft 429Ft Tejföl (kis pohár) 289fT 419Ft 399Ft Kenyér (1 kg) 689Ft 899Ft 599Ft Fürtös paradicsom (1kg) 599Ft 599Ft 600Ft Száraztészta (500g) 599Ft 746Ft 587Ft



A rendelet azokra az élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem megjelöléssel feltüntetett tevékenységet folytató kereskedőkre vonatkozik, amiknek a 2021-es árbevétele meghaladta az 500 millió forintot. Ez nagyjából 300 cégre igaz, akik közösen több ezer boltot üzemeltetnek.

A SPAR és az Interspar alaposan kitett magáért, mától ugyanis mintegy 700-900 akciós ajánlatot kínál már a vásárlóknak, ezzel egy időben további 300 termék árát befagyasztja a SPAR Árstop Extra Promóció keretében. Az áruházlánc a SPAR szupermarketekben több mint 700, az Interspar hipermarketekben pedig több mint 900 akciós ajánlatot hirdetett meg.

A Penny június 1-től a kötelezően előírt 10 százalékos kedvezmény helyett akár 30 százalékos árengedményt is biztosít a 20 kiemelt kategória egy-egy termékére. A hetente frissülő ajánlatokkal jelentkező akciós újságjukban a kiválasztott árucikkeket kiemelt helyen jelenítik meg, ebből az látszik, hogy például a tejföl, az alma, a hagyma, különböző pékáruk és tejtermékek, vagy a kávé is legalább 30 százalékkal lesz olcsóbb csütörtöktől.

A Coop annyiból speciális helyzetben van, hogy a kötelező akciózás csak az egy milliárd forint feletti éves árbevételű franchise partnereire vonatkozik. Így mintegy 1700 Coop-üzletben egészítik majd ki az akciós választékot a június 1-től érvényes intézkedések.

A budapesti vásárlók a videóban ezt mondják az akciókról: