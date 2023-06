Ma berobban a nyár, és nem csak a naptárakban

Búcsúzunk a tavasztól. A sok csapadékkal és gomolyfelhővel járó májust most felváltja a június, és vele az igazi nyári meleg is megérkezik. Csütörtöktől kezdve ugyanis záporok, zivatarok csak elszórtan lehetnek, viszont a hőmérséklet 25 és 30 Celsius fok között fog ma alakulni – számolt be róla a Köpönyeg.hu.

Sok napsütéssel és forró idővel kezdődik az idei nyár /Fotó: Pixabay

Sok-sok napsütéses órára lehet számítani csütörtökön, azonban pénteken már a kezdetben napos időt gomolyfelhők zavarják meg. A hőmérséklet azonban továbbra is meleg lesz, és a hétvégére is napsütéses, forró idő várható. Igazi kiránduló- és napozó idő, amelyet maximum elszórtan zavarhatnak meg záporok.