Mi történik? Ilyen "hűvös" nyarat jósolnak erre az évre

Tavaly még a La Nina volt az uralkodó éghajlati jelenség, azonban pár hónapon belül az El Nino lép a helyére. Már az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) is figyelmeztet - számolt be róla nemrég a Bors. Bár az El Nino rendszerint melegedéssel jár, most állítólag átlagos, vagy átlag alatti hőmérsékletet hozhat az idei nyár.

Fotó: Unger Tamás

Korábban még arról szóltak a hírek, hogy már az idei nyár is pokoli lesz, de most nagyon úgy néz ki, hogy az El Nino igazából csak szeptembertől indul be, így inkább a 2024-es nyár lehet igazán banánérlelő.

Ha hinni lehet az AccuWeather előrejelzésének, idén nyáron nem kell extrém melegre számítanunk, sőt mondhatni igazán kellemes lesz az idő. Júniusban például a portál előrejelzése szerint nem is várható 30 fok, vagy ennél melegebb. Júliusban mindössze három nap, 4-én, 16-án és 24-én számíthatunk 30 foknál melegebbre, ezekre a napokra 31 fokos csúcshőmérsékletet jósolnak.

Augusztusban pedig csupán 2-án, 3-án és 10-én várható 31 fokos meleg.

De nézzük az elkövetkezendő napok időjárását. A koponyeg.hu szerint az elkövetkezendő 12 nap bármelyikében lehet némi csapadék. Szerdán és csütörtökön 26-27 fokos maximumokkal számolhatunk, míg a hétvégétől valamelyest csökken a hőmérséklet és már csupán 23-25 fokban reménykedhetünk.