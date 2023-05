Már majdnem egész Magyarországon támad, jobb ha vigyázol!

Magyarországom már nagyjából 3,5 millióra tehető az allergiások száma és évről évre egyre többen szenvednek tőle. Közülük 1,5 millióan a parlagfű pollenjeire érzékenyek. Bár még csak tavasz van, a helyzet egészen elképesztő. Gyakorlatilag Szekszárd és környéke illetve Bács-Kiskun vármegye déli részének kivételével az egész országban magas, illetve nagyon magas a pollenek száma. Legrosszabb a helyzet Zalaegerszegen és Budapesten. Mindkét városban a pázsitfűfélék koncentrációja nagyon magas a levegőben.

Fotó: Időkép.hu

Vajon mit tudunk tenni annak érdekében, hogy könnyebb legyen elviselni az allergia tüneteit, a rendkívül kellemetlen orrfolyást, a torokkaparást vagy éppen a tüsszögést? Mivel a szénanátha nem ártalmatlan, hanem krónikus betegség, fel kell keresni egy szakorvost. Kezelés nélkül elhúzódhat és idővel allergiás asztma lehet a szövődménye. Ám emellett is van néhány praktika:

1. Kerüld a keresztreakciót okozó gyümölcsöket, zöldségeket!

Bizonyos gyümölcsök keresztreakciót okozhatnak a pollenszezonban, ilyen például a parlagfű-dinnye, üröm-zeller, nyír-alma. Érdemes utánaolvasni, hogy milyen keresztreakció társul az adott pollenallergiához, és ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket főként a pollenszezonban kerülni kell.



2. Tartsd karban a kerted!

Rendszeres fűnyírással megakadályozhatod, hogy a fű és a gyomok virágzásnak induljanak és nem kívánatos polleneket bocsássanak ki magukból. Bár apróságnak tűnik, sokat javíthat az allergia állapotán.



3. Szeles időben ne sétálj!

Szeles időben a leülepedett virágpor felkavarodik, ilyenkor nem ajánlatos az allergiásoknak a szabadban tartózkodniuk. Eső után a legjobb kint lenni, mert szépen kitisztul a levegő, valamint késő délutánonként, amikor nem olyan koncentrált a levegőben lévő pollenszám.



4. Lehetőleg zárt helyen szárítsd a ruhákat!

Kézenfekvő lehet szép, napsütéses időben az erkélyen, vagy a kertben szárítani a ruhákat, de ne tedd, ha allergiás vagy. A pollen könnyen megtapad a száradó ruhákon, és ha az ágynemű is szennyeződik vele, éjszaka is kellemetlen tüneteid lehetnek. Hazaérve érdemes az utcai ruhát is lecserélni.