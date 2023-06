Hirtelen változás a Hal a tortánban: ő vette át Gáspár Bea szerepét

Ugyan a férjem kézilabdázik és irányító poszton van, de az igazi irányító a családban én vagyok. Ez most a delikátban is így volt Beánál, hogy egyből bementem a pult mögé, egy picit éreztem, hogy elkezdtem irányítani, de nem vettem ki a gyeplőt a kezéből, Bea maradt a főnök, viszont most itt a konyhában én leszek