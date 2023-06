Hátborzongató videó: centiken múlott a Budapesten száguldozó rolleresek élete

Busz alá csúszott egy szabálytalan rolleres Budapesten, a megdöbbentő balesetről videó is készült. A férfi a piros lámpa ellenére hajtott be a kereszteződésbe, ahol szembe találta magát egy busszal. Először úgy tűnt, az ütközés elkerülhetetlen, a rolleresnek azonban óriási szerencséje volt, mert miután elesett, éppen a busz két kereke közé csúszott be, így túlélte a balesetet.

A Tények által megkérdezett vezetéstechnikai szakember szerint nem az volt az egyetlen szabályszegése a rolleresnek, hogy áthajtott a piroson. Szerinte az is aggályos, hogy két felnőtt fiatalember utazott egy járművön.