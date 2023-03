Már az általános iskolában oktatnák a KRESZ-t

Révész Máriusz kitért arra is, hogy a kerékpárosok nyolcvan százalékának van jogosítványa is, a balesetek többségét pedig a szabályok be nem tartása okozza. Általában a fiatal, kiskorú kerékpárosok és rolleresek nem ismerik a KRESZ-t, de ők vannak kevesebben. Révész Máriusz szerint a közlekedési morál megváltoztatására lenne leginkább szükség, mert Magyarország az egyik olyan uniós tagország, ahol a legmagasabb a közúti halálozás.

– Célszerű lenne bevezetni az általános iskolákban a közlekedési alapvizsgát. Azt szeretnénk, ha az európai nagyvárosokhoz hasonlóan a gyerekek még 12 éves koruk előtt levizsgáznának – mondta az államtitkár. – Mindezt előremozdítaná, ha a gyerekek közlekedési alapvizsgát tehetnének, ami hozzájárulna ahhoz, hogy a következő generáció normálisabban közlekedjen.