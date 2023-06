Kislányarcú tinit keres a rendőrség Szolnokon

Szerda kora reggel látták utoljára szerettei Beatrixot. A 16 éves lány ekkor ment el otthonról, azóta senki nem is sejti, hol lehet. Épp ezért a rendőrsé is keresi a kislányt, emellett a lakosság segítségét is kérik. A kamasz 150 cm magas, vékony testalkatú, hosszú szőkésbarna hajú. Eltűnésekor szürke színű melegítőnadrágot, piros-fehér ujjatlan felsőt, fehér pulóvert, és kék-fehér csíkos cipőt viselt. Fotója – megtalálásáig – ide kattintva nézhető meg.

Aki látja, hívja a rendőröket! Aki Beatrixot felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon!