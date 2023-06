Egy doboznyi robbanóanyaggal sétált be egy férfi a rendőrségre

A sokat látott rendőröket is alaposan meglepte, sőt szinte sokkolta az egyébként jó szándékú 46 éves férfi, aki miatt kisebb pánik tört ki egy a szlovák főváros közelében található településen, Stomfán. A személy ugyanis amolyan becsületes megtalálóként lőszerekkel és robbanóanyagokkal teli dobozt cipelt be a 10 ezres kisváros rendőreinek központjába - az esetről a Szlovák Rendőrség a Facebook oldalán számolt be.

Ezek voltak a férfinél, amivel besétált a rendőrségre Fotó: Szlovák Rendőrség

A szomszédos ország hatósága arról is ír a posztjában, hogy csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt robbanás, ugyanis a férfi csomagjában számos veszélyes dolog rejtőzött.

Egy V10-es katonai robbanóanyagot, négy villámrakétát és hét különböző lőszert vitt el a zsaruknak a férfi, amiket állatása szerint a barátnője hétvégi házában talált.

A szolgáló és védő hölgyek, illetve urak megköszönték a férfinek a dolgot és elmagyarázták neki, hogy ilyen esetben sosem szabad ezt tenni: ha bármilyen robbanószerre emlékeztető dolgot talál, azonnal értesítse a hatóságokat. A csomag "kézbesítése" után megérkeztek a tűzszerészek, akik a robbanószereket az átvizsgálásuk után biztos helyre szállították.

Magyarországon is vittek már robbanóanyagot a rendőrségre, például gránátot Fotó: Shutterstock

Hazánkban is történt már hasonló eset, 2018. nyarán egy a szlovákhoz hasonló jót akaró férfi, aki szintén a frászt hozta tettével a rend őreire. A 112Press.hu adta hírül, hogy nagyot néztek a szombathelyi rendőrök, amikor egy férfi egy RPG gyakorló gránáttal sétált be hozzájuk. A szakértő vizsgálat kiderítette, hogy az úgynevezett elműködtetett gránátban nem volt lőpor, így az nem minősült fegyvernek. A robbanószert a férfi az autójában találta és úgy érezte helyesnek, ha beviszi a rendőrségre. Előbb a városi tűzoltóság parkolójába tette le az autóját, mert a rendőrkapitányság előtt nem talált helyet, azonban azonnal lezárták a környéket, miután elmondta, hogy mi van nála.