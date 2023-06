Dráma a tengerparton: millimétereken múlt a gyanútlan strandoló élete - Videó

Talán csak nagyon kevesen tudják, hogy a Föld öt legveszélyesebb állata közé tartoznak a csigák. Közülük is a legártalmasabbnak az édesvízi fajok számítanak, az általuk terjesztett betegségek miatt. Az óceánokban fellelhető kúpcsigákat pedig az idegmérgük miatt érdemes a lehető legmesszebbre elkerülni.

Ezek a puhatestűek nagyon veszélyesek az emberekre Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Úgy néz ki, hogy nem volt az előbb említett információk birtokában az a férfi, aki a Redditen mutatta be, hogyan nem szabad viselkedni ezekkel az állatokkal. A felvételen látható, ahogy a tengerparton álló férfi a homokból felkapja az egyébként különleges csigaházat, amit előbb elkezd forgatni, majd később még bele is nyúl. A videón látszik, hogy a férfinek fogalma sincs arról, hogy az apró textilmintás kúpcsiga mérge akár 700 emberrel is képes végezni.

Valamennyi kúpcsiga mérgezőnek számít, azonban minden fajnak egyedi méregkeveréke van. Az állat ezt a radula-fogaikből lövellik ki, és az ormányuk segítségével juttatják az áldozat szervezetébe. Ez a puhatestű állat képes majdnem a saját testével megegyező méretű zsákmány felfalására is, mivel hatalmasra tudja tátani a száját - írja az IFL Science.

Íme a férfi meggondolatlan tette: