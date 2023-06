Döbbenetes meglepetés érte az ország kedvenc roma pékjét

Galamb Alexnek ítélték a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés Példakép Díját. Az ország kedvenc roma pékje a mélyszegénységből küzdötte fel magát, és ha minden a tervei szerint alakul, szeptemberben kezdi a tanítóképző szakot az egyetemen. Mint arról a Borsban többször írtunk, Alex 14 éves korában bekéredzkedett a miskolci gyermekvárosba, mert az édesapja halála után az édesanyja nem tudott róla kellően gondoskodni. Az asszony ráadásul a gyermekét tiltotta is az iskolától, ám Alex vágyott arra a közegre, ahol működött a fűtés, enni kapott, és tanulhatott is. Az intézetben aztán mások számára evidens dolgokat is elsajátított, ilyen volt például a rendszeres kézmosás. A kezdeti rossz osztályzatok után folyamatosan javultak a tanulmányi eredményei, aztán a sütőipari szakmunkásképzőn már kitűnő minősítést kapott. Ennyivel viszont nem érte be, ezért leérettségizett és technikusi képesítést is szerzett.

Alex imádja a szakmáját Fotó: Kozma István / Észak-Magyarország

Alex a pandémia idején falujában, Hernádnémetiben hátrányos helyzetű gyerekeket kezdett patronálni. Az otthonában kialakított tanodában kakaós csigát, kalácsot vagy éppen pizzát sütött velük, miközben a pékszakma elméletét is megtanította nekik.

Az volt a célom, hogy a gyerekeket ráébresszem: nem jó, ha a butaságokon jár az eszük,

és igenis, van kiút a nyomorból. Rávezettem őket, hogy meg kell fogalmazniuk magukban a céljaikat, mert csakis úgy számíthatnak jobb jövőre – magyarázta Alex, aki immár második közös gyermekét várja a feleségével, akinek az elsőszülött kislányát, Vanesszát a sajátjaként szereti.

A fiatal mentor egész éven rendszeresen foglalkozik a hozzá járó gyermekekkel, és ezzel a nyári szünet idejére sem szeretne felhagyni.

- Vanesszával is megbeszéltem, hogy a vakáció lényege a pihenés, de ez nem azt jelenti, hogy a szellemiekkel nem kell foglalkoznia. Heti egy-két alkalommal olvasnia kell, hogy szeptemberre ne kopjon meg a tudása - magyarázta a családapa, és hozzátette: a tanodát is nyitva tartja.

Nemrég technikus lett a roma pék.

- Nem hagyhatom a gyerekeket kallódni. Hasznos és szórakoztató elfoglaltságra van szükségük.

Nyáron több idejük lesz nálam a tésztagyúrást és a sütést gyakorolni, persze az anyaghányadra szigorúan figyelniük kell. Ezzel nincs is baj, hiszen számolás közben legalább játékosan gyakorolhatják a matekot.

A tanulás után természetesen kimegyünk a strandra, vagy beülünk egy moziba – részletezte terveit Alex, és hozzátette: az alapítványa számláján van annyi pénz, ami a tervezett programokat részben finanszírozza, de a még hatékonyabb működéshez szívesen elfogad adományokat.

- A gyerekek szüleinek egy része sajnos nem engedheti meg magának, hogy élményekhez juttassa a családját, márpedig az iskolaszünetben kiemelten fontos lenne, hogy mindenki feltöltődjön – szögezte le a leendő pedagógus.

Alex a saját bevallása szerint nagyon sok jót kapott már a társadalomtól. A tevékenysége elismerői például segítettek a házába a vizet bevezetni, és a tanműhelyét is kicsempézték. A péklegény szeretné a lehetőségei mértékében a sok segítséget viszonozni.