Brüsszel a magyar diákokat és oktatókat bünteti, ez ellen szólalnak fel

Dr. Kasza Gyula, az Állatorvostudományi Egyetem docense, kutatócsoport-vezetője a magyar kutatókért emel szót az Európai Parlamentben: nem ért egyet az európai Bizottság azon intézkedésével, amely kizárja az alapítványi fenntartású egyetemeket az EU által finanszírozott Erasmus és Horizont Európa programból.

Az Európai Bizottság kizárja az alapítványi fenntartású egyetemeket az EU által finanszírozott Erasmus és Horizont Európa programból Fotó: DURSUN AYDEMIR

"Számos nemzetközi kutatásban veszünk részt"

Az EU LIFE program keretén belül dr. Kasza Gyula és csapata indította el a Nébih élelmiszerpazarlás-megelőzési társadalmi programját „Maradék nélkül” néven. Az eredményesen zárt LIFE projektek közül egy nemzetközi szakmai zsűri választja ki a legjobb hármat, három kategóriában. A Maradék nélkül projekt a Környezetvédelem kategóriában bejutott az első 3 közé és rengeteg közönségszavazatot kapott.

A kutatócsoportunk eljutott odáig, hogy számos nemzetközi kutatásban veszünk részt, és a régi partnereink mellett ma már új konzorciumok is rendszeresen hívnak is minket

- mondta dr. Kasza Gyula. „Az egyik sikeres programból következik egy másik, majd egy harmadik. Vannak olyan kutatóintézetek a partnereink között, amik Európa vezető intézményei közé tartoznak, s akikkel most már nagyjából tíz éve dolgozunk együtt. Beérett a munkánk gyümölcse. Nagyon jó emberi kapcsolatok, barátságok alakultak ki, de ami ennél még fontosabb, hogy olyan kutatási együttműködés jött létre, aminek segítségével fel tudunk zárkózni Európa élvonalához. Így egy magyar doktorandusz hallgató, fiatal kutató úgy is be tud kapcsolódni a nemzetközi tudományos közéletbe, hogy közben Magyarországon marad, és a munkájának haszna is jelentős részben itt érvényesül. Ennek a kulcsa az, hogy közös programjaink lehessenek. Ezek úgynevezett közvetlen uniós finanszírozású kutatási programok, mint amilyen a Horizont Európa is. Ez azt jelenti, hogy egy konzorcium részeként pályázunk, és a döntést az Európai Bizottság hozza meg, méghozzá úgy, hogy professzionális szakértőket kérnek fel, akik elbírálják a pályázatokat. Mi nem is ismerjük ezeket a szakértőket, tehát semmilyen ráhatása nincs a magyar kormánynak, és természetesen nekünk sem, hogy ki hol bírálja el a pályázatokat és ez jól is van, mert így a legjobb nyer

- fejtette ki Dr. Kasza Gyula a Ripostnak.

Dr. Kasza Gyula a magyar kutatókért emel szót a parlamentben Fotó: Molnár Péter

"Soha nem merült fel korrupció gyanúja"

Nem a magyar kormány ítéli oda a pénzeket, nem a magyar kormány dönt a pénzek elosztásáról, és nem a magyar kormány ellenőrzi ezeknek a pénzeknek a jogszerű és a célszerű felhasználását. Ez mind az Európai Bizottságban történik. Most ezek után zártak ki minket ezekből a programokból, amiket olyan forrásból fizetnek, amiket közvetlenül ők ítélnek oda, és ők is ellenőriznek.

Az elmúlt tíz évben körülbelül egy tucat Horizont programot nyertek el, és ezeknek egy jó része már le is zárult.

„Soha nem merült fel korrupció gyanúja, az ellenőrzés során soha nem volt olyan megállapítás, ami miatt vissza kellett volna fizetni összegeket. Mindeközben nem kaptam soha senkitől olyan utasítást, hogy az elnyert forrásokat hogyan kellene itthon elköltenem, a kutatócsoport tagjait hogyan válasszam ki, kinek milyen juttatásokat kell adnunk" - utasította vissza a brüsszeli vádakat az egyetemi docens, aki úgy érzi, hogy alaptalan a bizalmatlanság a magyar kutatókkal szemben.