4%-kal kevesebb élelmiszer megy kukába, most egy magyar csapat nyerhet ezzel

Az élelmiszer-pazarlás komoly probléma hazánkban is: évente több ezer tonna élelmiszer-hulladék keletkezik a háztartásokban. A "Maradék nélkül" program elindítói elérték, hogy 4%-kal csökkenjen a hazai élelmiszer-pazarlás. A projektet, most nemzetközi szinten is nagy sikereket érhet el, de ehhez a te szavazatodra is szükség van!

Élelmiszerhulladék-megelőzés az élelmiszerláncban Fotó: nebih

A háztartásokban évente rengeteg, közel 400.000 tonna élelmiszer-hulladék keletkezik. A magas szám csökkentését célul tűzte ki célul egy magyar csapat.

Több millió magyarhoz jutott el a kampány

Az élelmiszerpazarlás megelőzését célzó kampány több millió magyarhoz jutott el, az általános iskolai kampányban pedig mintegy 300.000 diák vett részt. A csapat irányelveket is közzétett a vendéglátás, a kiskereskedelem és az élelmiszeripar számára. Az erőfeszítések a háztartásokban keletkező élelmiszer-pazarlás négy százalékos csökkenését eredményezték.

Elsők között a magyar csapat

Az EU LIFE program keretén belül dr. Kasza Gyula és csapata elindította a Nébih élelmiszerpazarlás-megelőzési társadalmi programját „Maradék nélkül” névvel. Az eredményesen zárt LIFE projektek közül egy szakmai zsűri választja ki a legjobb hármat, három kategóriában. A "Maradék nélkül" projekt a Környezetvédelem kategóriában bejutott az első 3 közé. Ezzel párhuzamosan zajlik egy közönségszavazás is.

Cél az élelmiszer-hulladék mennyiség csökkentése Fotó: nito

Rangos közönségdíj a tét

A közönségszavazáson résztvevő 9 program között szombaton a 3. helyen állt a magyar csapat. Ekkor az első helyezettől (amely egy spanyol, német, svéd koprodukció) körülbelül 600 szavazattal voltak lemaradva. Aki szeretné támogatni a Maradék nélkül a Környezetvédelem projektet, az IDE kattintva adhatja le a voksát. Szavazni Június 5-ig lehet. A közönségszavazás első helyezettje egy rangos különdíjat kap.