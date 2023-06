Botrányba fulladt a Pokol Angyalai találkozó: egy embert mentő, hármat a rendőrség vitt el

Néhány napja a Ripost számolt be arról, hogy az erőszakos cselekedeteikről, drogügyeikről és persze az utánozhatatlan gépcsodáikról is ismert Hells Angels (Pokol Angyalai) nevű motoros szervezet a hazánkkal szomszédos Szlovákiában, ott is a Pozsonyhoz közeli Somorján tartja az éves találkozóját. A szlovák hatóságok és Somorja polgármestere sem akart semmit a véletlenre bízni, ezért jókora létszámban érkeztek rendőrök és katonák a településre, még a pozsonyi amerikai nagykövetség is figyelmeztette a hatóságokat a veszélyre. A találkozó eléggé megosztja a helyieket.

Sokan bűnbandának, mások csak egyszerű motorosoknak tartják a Pokol Angyalait Fotó: JUSTIN TALLIS

Inkább túlkészültek

Orosz Csaba, Somorja polgármestere pénteken a Facebookon posztolt arról, hogy az önkormányzatok, így Somorja városa sem rendelkezik olyan jóváhagyási jogkörrel, hogy ha egy eseményt magánterületen tartanak és azt szabályosan bejelentik bármilyen módon fellépjenek ellene

Hosszan egyeztettünk a rendőrséggel és a közlekedésrendészettel a közrend fenntartása érdekében elengedhetetlen óvintézkedésekről. Meggyőződésem, hogy feladatukat profi szinten fogják ellátni

- fogalmazott a városvezető, aki úgy tűnik jól döntött, amikor alaposan felkészült a hatóságokkal együtt a rettegett motoros banda fogadására, hiszen azok közül

három tagot, két dán, illetve egy német férfit előállított, miután egy pozsonyi klubban nézeteltérésbe keveredtek a helyiekkel.

A csetepaté után egy személyt a mentők vittek kórházba - olvasható a Markiza szlovák hírcsatorna oldalán.

A rendőrség garázdaság és testi sértés gyanújával indított vizsgálatot, egyelőre azonban még senkit nem gyanúsítottak meg

- adta hírül Damián Imre országos rendőrfőkapitány-helyettes.

Számos országban, így hazánkban is vannak tagjai a Pokol Angyalainak Fotó: PAUL ZINKEN

Van, aki örül a motoros találkozónak

A Markíza arról is beszámol, hogy mindezek ellenére sokan örülnek a végeláthatatlan motoros kavalkádnak, elsősorban a helyi és a környékbeli gyerekek, akiknek tetszik a sok különleges motor,

más helyiek szerint annyi a rendőr és a katona a városban, mintha az Egyesült Államok elnöke vendégeskedne náluk.

Felhőtlen boldogságának adott hangot a településen pizzériát működtető férfi, aki elmondta, hogy neki jól jön ez a dolog, hiszen jókora bevételre tesz szert és ez többségében a rendőröktől érkezik, akik átlagban naponta 80 pizzát rendlenek nála.