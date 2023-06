Mint arról nemrégiben már a Bors is beszámolt, köztársasági elnökünk Albánia hercegével és kislányával találkozott, ahol a diplomáciai kapcsolatok építése mellett arról is beszélgettek, hogy az albán királyi család ereiben magyar vér is csörgedezik. A Metropol szúrta ki, hogy Novák Katalin most Alajos liechtensteini koronaherceggel és Zsófia hercegnővel találkozott, erről pedig gyönyörű fotókat posztolt: