114 kilót fogyott ezekkel az aldis kajákkal egy 40 éves férfi

228 kilogrammot is nyomott korábban az a férfi, aki most elárulta, hogyan segített neki az Aldi lefogyni a testsúlyának a felét. A 40 éves Neil Scurrah egész életében küzdött a súlyával, és különféle diétákkal próbálkozott, hogy megszabaduljon a kilóktól. Az egykori blackpooli könyvelő 2013-ban elveszítette az édesapját, emiatt pedig depresszióba merült. Minden kicsúszott az irányítása alól, hat hónapig mindenfélét evett és ivott, ami enyhítette a bánatát. Még ebben az évben történt, hogy már az ágyból is alig tudott felállni reggelente, mert testsúlya 228 kilogrammra nőtt.

Az Aldi vásárlóinak adott tanácsot a testsúlya felére fogyott férfi Fotó: aldi.hu

Tudta, hogy változtatnia kell az életén, végül 2014 elején indult el a fogyás útján. Elkezdett egészségesen étkezni, és a súlya csökkenni kezdett, bár továbbra is megengedett magának alkalmanként egy-egy csokoládét és kekszet, hogy kielégítse édesszájúságát. A volt könyvelő mostanra 114 kilót leadott, a közösségi oldalán pedig tanácsokat ad másoknak, akik hasonló eredményeket szeretnének elérni.

A TikTok oldalán közzétett egyik videójában az Aldi vásárlóinak adott tanácsot, hogy milyen termékeket fogyaszthatnak, miközben betartják a kalóriaszabályozott étrendjüket. Felsorolt néhány az üzletben kapható terméket, mint például a pizza, amelyek nem olyan kalóriatartalmúak, mint azt sokan gondolnák.

Először az Aldi 'Carlos' Stonebaked BBQ Chicken Pizza-ját mutatta meg, ami 600 kalóriát tartalmaz. Majd négy csomag Skinny Beef Quarter Pounder Burgert mutatott, amely 5%-os zsírtartalmú. Ő ezt magvas hamburgerzsemlével és „Emporium” sajtszeletekkel szokta enni, így egy burger 320 kalóriát jelent. A SlimWell Chicken Saag-ot egy csomag mikrohullámú sütőben elkészíthető basmati rizzsel pedig 490 kalóriát tartalmaz.

Nem akartam a túlzásokba esni, amikor megváltoztattam étkezési szokásaimat. Ha elhagysz mindent, amit szeretsz, akkor megkívánod az ételeket és falás lesz a vége

- idézi a férfi szavait a Mirror.