Egy terhes nő életéért küzdenek az autópálya-baleset után

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, szörnyű baleset történt a az angol M66-os autópályán a hétvégén. Egy Frankie Hough nevű 38 éves anyuka, két kisgyermeke és az unokaöccse sérült meg, miután beléjük hajtott autójával egy 22 éves fiatalember. Adil Iqballt most három rendbeli súlyos sérülés okozásával vádolják. A 38 hetes terhes nőt és a gyermekeket mentőhelikopterrel szállították kórházba az autópályáról. A nő életéért jelenleg is küzdenek az orvosok.

A kórházban fekvő nő megsegítésére adománygyűjtő oldalt hoztak létre Fotó: GoFundMe

Frankie-t, illetve a kilenc-, kettő-, és négyéves gyermekeket az intenzív osztályon kezelik jelenleg, az állapotuk válságos. A 38 éves nőnek egy barátnője épp ezért adománygyűjtő oldalt indított, hogy segítsenek megkönnyíteni Frankie számára a gyógyulást, és a családnak a talpra állást. A brit Metro beszámolója szerint a rokonság már megérkezett a kórházba, és nem mozdulnak el a betegszobák közeléből. A segítőkész embereknek hála pedig 24 óra alatt már több mint 19 ezer font (8 millió forint) gyűlt össze a család anyagi terheinek enyhítésére.