Magyar buszbaleset Szlovákiában: Halálos áldozatról és rengeteg sérültről érkeztek hírek – videó

Magyar autóbusz karambolozott a szlovák D2-es autópályán egy kamionnal – számolt be róla a Paraméter. A lap azt is írja, hogy legalább egy ember életét veszítette, és 55 ember sérülhetett meg az incidens során. A baleset Kúty irányában történt a 15-ös kilométerkőnél. A mentéshez mentőhelikoptert is riasztottak.

Rendkívül súlyos baleset történt Fotó: Facebook

A lap szerint egy magyar turistabusz lehet az érintett a balesetben.

A jelenlegi információink szerint 28 tűzoltó érkezett a helyszínre, és Pozsonyból, illetve Malackyból is vezényeltek a helyszínre katasztrófavédőket. A sérülteket már kiszabadították a ronccsá vált busz fogságából, jelenleg őket elsősegélyben részesítik. Alena Krcová mentőszóvivő szerint többen is súlyos sérüléseket szenvedtek, ezért mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre.

