Novák Katalin és férje megérkezett Londonba - Fotó

III. Károly koronázási ünnepségére amellett, hogy a helyiek és a tévénézők millió kíváncsiak, még számos politikus is, akik meghívást kaptak a rangos eseményre. Köztük a magyar államfő, Novák Katalin, aki férjével már meg is érkezett Londonba.

A magyar államfő és férje már Londonban vannak Fotó: Bruzák Noémi

A köztársasági elnök még kedden, Facebook-oldalán számolt be róla, hogy elfogadta a királyi meghívást, és részt vesz III. Károly brit uralkodó szombaton tartandó koronázásán.

Szeretném így is kifejezni a királyi pár iránti nagyrabecsülésemet, és tovább erősíteni Magyarország és az Egyesült Királyság közötti szövetségi kapcsolatot

- írta még akkor Novák Katalin, bejegyzéséhez pedig a meghívó fotóját is mellékelte. A politikus most szintén közösségi oldalán tudatta, hogy férjével, Veres Istvánnal már meg is érkeztek Londonba.

Megérkeztünk Londonba, hogy Magyarországot képviseljük III. Károly király és Kamilla királyné koronázásán. Istvánnal indulunk az első hivatalos programra a Buckingham-palotába, ahol a királyi pár fogadja a meghívott államfőket

- írta köztársasági elnök a fotójához, melyen azt is megmutatta, hogy milyen szettben jelennek meg a palotában.

A brit uralkodó koronázása május 6-án lesz az ősi londoni koronázótemplomban, a Westminster-apátságban.