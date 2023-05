Szörnyű váddal állt elő a tragikus körülmények közt elhunyt mezőladányi fiú édesanyja

Borzalmas tragédia történt kedden délután Mezőladányban. Két férfi egy emésztőgödörből kiáramló mérges gázoktól lett rosszul, egyikük, a 31 éves Gergő életét vesztette, másikukat, Janit pedig válságos állapotban szállította a mentőhelikopter a kórházba. Az eset érthető módon megrázta a település összes lakóját, a mérges gáztól elhunyt mezőladányi fiú édesanyja összeomlott, és azzal vádolja a tulajdonost, akinél a tragédia történt, hogy megölte a fiát. A Borsnak azonban megszólalt a férfi, és tisztázta a pletykákat.

Összeomlott a mérges gáztól elhunyt mezőladányi fiú édesanyja (Képünk illusztráció) Fotó: Facebook

Mindenki mást tud a történtekről

Kedden délután egy mezőladányi ház udvarán két fiatalember mérges gázokat lélegzett be. Hogy miért jártak ott és honnan jöttek a gázok, arról megoszlanak a vélemények. A településen mindössze fél nap alatt hatalmas pletykaáradat indult el, mindenki mást tud arról, hogyan történt a tragédia, és mindenki hatalmas bizonyossággal állítja, hogy neki van igaza. Egyesek szerint a két férfi fűkaszálni ment a magánudvarra, eközben esett bele egyikük egy használaton kívüli emésztőgödörbe, amiben a tulajdonos a levágott füvet tárolta. „Az tény, hogy Gergő került először a közel két méter mély aknába. Barátja, amikor észrevette, próbált neki segíteni, de ő is azonnal elájult. Állítólag ezt követően a harmadik társuk rohant be az ingatlan melletti kocsmába segítségért” – állítja tényként az egyik helyi újság. Egy mezőladányi nő a Borsnak arról mesélt, hogy a két férfi az aknában dolgozott, de munka közben elvágtak egy gázvezetéket.

Szennyvíz gödröt ástak, napszámban voltak. Senki sem tudott a csőről, belevágtak és gáz szivárgott, amit észre sem vettek. Idővel észrevették, kiabáltak, de már ájultan feküdtek a gödörben, így nem volt segítségük

– osztotta meg velünk a hölgy.

Teljesen összeomlott az édesanya

Marika néni, Gergő édesanyja teljesen összeomlott. A gyászfolyamat legelső szakasza a tagadás, amit majd a düh vált fel. A második szakaszban gyakran előfordul, hogy az elhunyt szerettei másokat vagy esetleg önmagukat hibáztatják a történtek miatt. Ez történik most is, az édesanya elkeseredetten vádolja a férfit, akinél a tragikus baleset történt.

Drága Fiam! Nem bírom és nem is akarom elhinni, hogy nem jössz többé haza. Meg vagyok zavarodva, fel sem bírom fogni, hogy mi van, hogy te is itt hagytál. A szívem nagyon összetört, ezt a fájdalmat már nem fogom elviselni. Szeretlek nagyon!

- írta először az Anyuka. Pár órával később újra posztolt. „Mocskos disznók, megöltétek a fiamat!” - írta, majd egy másik posztban azt is kifejtette, hogy szerinte a tulajdonos szánt szándékkal küldte le fiát a mérges gázokkal teli aknába, hogy azt kitakaríttassa velük. A mindössze 30 éves Gergőt mindenki szerette a településen. A fiatalember évekig focista volt, a Lövőpetri csapatában játszott.

Megszólalt a tulajdonos

A tulajdonos, akinek az udvarán a szerencsétlen tragédia történt, már hallotta a pletykákat, amik Mezőladányban terjednek.

Abszurd dolgokat beszélnek

– mondta a Borsnak. Ő azt meséli, hogy csak az egyik fiatalember, a válságos állapotban lévő János dolgozott nála. Neki az volt a feladata, hogy kiásson egy gödröt, aminek az égadta világon semmi köze sincs a halált okozó, használaton kívüli emésztőgödörhöz.

Az emésztő egy 12 éve nem használt gödör, egy mázsás, betonacéllal bélelt fedél borította. Én nem voltam otthon a történtekkor, így azt sem tudom megmondani, hogy Gergő hogy került oda. Nem kaszáltak, nem volt gázvezeték, János ment hozzánk segíteni kiásni a gödröt. Ezt a mázsás fedelet valamiért elhúzták oldalra. Hogy a kíváncsiság, vagy mi hajtotta őket, azt nem tudom. Azonnal elájultak, Gergő ekkor eshetett bele a gödörbe véletlenül

– mesélte el lapunknak a férfi.

– Ha legközelebb elhúztam volna, ez velem történik meg – mondja a Borsnak a férfi, akit szintén megviselt az eset. Ő úgy tudja, a rendőrség közigazgatási eljárás keretén belül vizsgálja a balesetet.

Megkerestük a rendőrséget, és kérdésünkre ezt válaszolták: "Megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a Szabolcs- Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja a haláleset körülményeit. Az esettel kapcsolatban nem áll módunkban bővebb tájékoztatást adni."

A kórházba szállított János állapotáról egyelőre annyit tudni, hogy válságos, nincs sok esély a felépülésére.