„Bocsánatot akartam kérni, de azt mondták, hallgassak” – megszólalt az ittas sofőr, aki esküvője napján gázolta halálra a mennyasszonyt

Ahogy arról korábban a Bors is beszámolt, egy fiatal mennyasszonyt halálra gázoltak a lagzija után még április végén, Angliában. A férje is kórházba került a baleset után, ám ő szerencsére már elhagyhatta az intézményt. Most megrázó részletek derültek ki az ittas gázolóról, aki nekiment a friss házasok golfkocsijának.

A 34 éves Samantha Hutchinson életét megpróbálták megmenteni a hatóságok, ám belehalt a sérüléseibe. A férj, Aric Hutchinson beverte a fejét és elveszítette az eszméletét, ő később a kórházban tért magához. Az autó részeg sofőrje, a 25 éves Jamie Komoroski szeretett bulizni a New York Post szerint, nem vetette meg az alkoholt sem. Itt, a tengerparton is éppen a barátival italozott, amikor összeveszett a pasijával és ezért kocsiba ült, hogy elhagyja a parti helyszínét. Ezután tarolta le a golfkocsit, amelyben az ifjú pár ült. A megrázó részletek azonban csak ezután jönnek. A lány ugyanis a szemtanúk szerint azt mondta a baleset után:

Nem hiszem el, nem hiszem el, most az egész életemnek vége lesz. Istenem, miért velem történik mindez...Ezután itt fognak tartani évekig, ez biztos

- írja a lap. Ezután a nyomozás ideje alatt a fogvatartott fiatal lány telefonon beszélt az édesapjával, aki azt mondta neki, hogy hallgasson a balesetről, ne mondjon semmit senkinek, meg fogják oldani, hogy minél kevesebb büntetést kapjon. Sőt, még azt is megtagadta tőle az apja, hogy bocsánatot kérjen a gyászoló férjtől.

A rendőrségi jegyzőkönyv szerint a lány azt mondta az őt meglátogató barátainak szó szerint, hogy:

Vannak emberek, akik szándékosan ölnek embereket és mégis óvadékkal kiengedik őket. Én nem akartam, hogy ez történjen és szörnyű embernek érzem magam. Én bocsánatot akarok kérni, amíg tudom, hogy bocsánatot fogok tudni kérni

- árulta el a lány az ismerőseinek. Azonban végül nem kért bocsánatot, ugyanis az apja azt mondta neki, hogy ne mondjon semmit, és akkor maximum 15 évet kaphat gondatlan emberölésért.