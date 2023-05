Kettős tragédia történt Domaszéken, egy házaspár vesztette életét

Május 1-jén hajnali fél kettőkor érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, amely szerint a Csongrád-Csanád vármegyei Domaszéken kigyulladt egy hétvégi ház. Szegedről három járművel vonultak a tűzoltók az Orgona úti épülethez. A húsz négyzetméter alapterületű, kétszintes kisház teljes terjedelmében égett, részben be is omlott. A tűzoltók fél óra alatt fékezték meg a lángokat, azonban oltás közben két összeégett holttestet találtak. A tűzoltók megmentettek négy birkát, amelyeket a szomszéd fogadott be.

Az első információk szerint a tűz a nyári konyhában lévő hűtőszekrényben keletkezett, de a pontos keletkezési okot a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárása fogja feltárni.

A tűzben egy középkorú házaspár vesztette életét.

A hasonló tragédiák megelőzése érdekében érdemes füstérzékelőt vásárolni. Nemcsak haláleset nem következett be, hanem füstmérgezést sem szenvedett senki, de még nagyobb tűz sem keletkezett azokban a lakásokban, házakban, ahol volt füstérzékelő.