Katonai robotkutya fogadta Szalay-Bobrovniczky Kristófot a honvédségi kiállításon

Minden hagyománnyal szakítva egy katonai robotkutya fogadta, majd kísérte be Szalay-Bobrovniczky Kristófot, Magyarország honvédelmi miniszterét Budapesten, amikor megérkezett a Bálnába, hogy megnyissa a 175 éves a Magyar Honvédség elnevezésű kiállítást május 2-án.

Mérföldkőhöz értünk... Egy új útra lépünk, egy olyan útra, amit még múzeum bizonyosan nem tett meg. Másképp mutatjuk be, ami a szívnek oly kedves és a hazának oly fontos, a 175 éves Magyar Honvédséget. Nemcsak a honvédelmünk múltját, de jelenét és jövőjét is megismerhetik az ide látogatók

- mondta a tárcavezető, aki nyitóbeszéde után nem csak megnézte a tárlatot, de ki is próbálta az aktivitásokat, melyeket láthatóan nagy örömmel tett meg.

Ahogy azt az előírás is megkívánja tisztelgett is a "Robothonvéd" a honvédelmi miniszternek Fotó: Bánkúti Sándor

A lovasságtól a páncélosokig

A kiállítás összeállítói minden apró részletre figyeltek és egészen

a dicsőséges 1848-as forradalomtól napjainkig felvonultatnak minden olyan eszközt, járművet, fegyvert, ami része volt, illetve része a jelenkori hadviselésnek.

Többek között megnézhetjük a trónfosztás utáni lovassági és gyalogsági zászlókat, vagy akár egy osztrák-magyar gyalogsági ágyút, de azt is megtudhatjuk, hogy hogyan látták el étellel a derék honvédeket a taligakonyhával.

Fontos tudni, hogy a kiállítás teljesen ingyenes, pusztán regisztrálni kell, mert a rendezők tudni szeretnék, hogy hányan tekintették meg a rendezvényüket.

Valószínűleg a lőtér lesz a kiállítás legnépszerűbb tárlata, ezt a honvédelmi miniszter is kipróbálta Fotó: Bánkúti Sándor

Szakítottak a mindent a szemnek hagyománnyal

Gyermekként sokan elképzelték egy-egy múzeumban, hogy milyen jó is volna megfogni egy-egy kiállítási tárgyat, ha nem is elsütni egy fegyvert, de legalább átélni azt, amit annak tulajdonosa, használója érezhetett a múltban. Az úgynevezett Fegyver-simogatóban erre is van lehetőség, ami valószínűleg nagyon kedvelt, látogatott része lesz a kiállításnak. A lőtér pedig igazi szenzáció, ahol bizony el is süthetjük a fegyvereket, ami óriási élmény, ami egyértelműen látszott Szalay-Bobrovniczky Kristófon, aki több fegyverrel is tesztelte tudását.

Ha többet szeretnél tudni a kiállításról, ezen a portálon találsz részleteket: mh175.hu .

Alább tudod megnézni videót a kiállításról: