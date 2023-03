Akarod látni fekvőtámaszt nyomni a honvédelmi minisztert? Itt a videó!

Idén 175 éves a Magyar Honvédség. A jeles évforduló alkalmából izgalmas kihívást hívott életre a minisztérium mindazok számára, akik április 7-ig – Mészáros Lázár hadügyminiszterré kinevezésének évfordulójáig – vállalják, hogy csapatokban lefutnak 175 kilométert.

Március 7-én reggel ebből az alkalomból katonák kezdtek gyülekezni a Margit-szigeti futópályán, ugyanis egy rendhagyó sajtótájékoztatót tartottak.



Mától fogva egy hónap van még hátra a kihívásból, így továbbra is arra buzdítunk mindenkit, hogy csatlakozzon hozzánk

- hangzott el a felhívás.

Kiderült, nagyon sokan vállalták, hogy teljesítik a távot, akár egyedül, akár csapatban, köztük Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke, Pálinkás Szilveszter főhadnagy és Rozs Gergely közkatona csapata.

De az elmúlt napokban a távot rendhagyó módon teljesíteni akarók is elfogadták a kihívást. Az Egri Vízilabda Klub sportolói vízben teljesítik a távot, Győrben, a légvédelmi ezred katonái a Győri Atlétikai Club által szervezett evezős versenyen, ergométeres evezéssel küzdötték le a 175 kilométert, a gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály huszárjai pedig azt vállalták, hogy lóháton teszik meg ezt a távot.

Elrajtolt a népes csapat, balra Szalai-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, mellette dr. Ruszin-Szendi Romulusz, a Honvéd Vezérkar főnöke Fotó: Ripost

A kezdeményezéshez a Honvéd Kadét Programban résztvevő gimnáziumok is csatlakoztak, mint ahogy a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács lelkes jelentkezői is velünk együtt futnak.

Ugyancsak csatlakozott a kihíváshoz Magyarország történetének eddigi legnagyobb sporteseménye, a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság szervezőbizottsága. A vb csapatát erősíti Nyári Dia, a világbajnokság nagykövete és Németh Balázs vezérigazgató is.

Csakúgy, mint a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság csapata, valamint Dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, aki egyedül teljesíti majd a kilométereket.

A sajtótájékoztatón először a honvédelmi miniszter szólt néhány szót a megjelentekhez.

A magyar katonai hagyományok a 175 évvel ezelőtt létrejött Magyar Honvédség születése előtt is már nagyon gazdagok voltak. Évszázadokon keresztül ott volt a magyar, ha a hazáját kellett védeni, ott volt az európai hadszíntereken, és mindig megállta a helyén a magyar katona

- fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

„Az elmúlt 175 év során, akik alakították a Magyar Honvédséget, azok mindig egy kicsit a saját képükre, az adott korszak stílusára, formájára alakította legszebb nemzeti kincsüket, a Magyar Honvédséget, és most ennek a generációnak is megadatott, hogy egy kicsit a maga képére, a maga formájára alakítsa ezt a haderőt" - tette hozzá.

A miniszter arról is szólt, hogy megindult egy haderőfejlesztés, valamint párbeszéd kezdődött arról, hogy miért jó ma Magyarországon katonának lenni, és milyen az a honvédség, amit mi itt, mint a mostani generáció látni szeretnénk.

Szalay-Bobrovniczky elmondta: egy olyan high-tech csúcstechnológiát alkalmazó, a mai digitális világba illeszkedő haderőre van szükség, ami ugyanakkor a magyar katonai erényekre, arra a katonai múltra, amit a honvédség 175 éve, de azt megelőzően országosan építettünk, építünk, magyar bátorságra épül.



Köszönöm a vezérkari főnök úrnak azt a kihívást, amit elfogadtunk a bajtársakkal, akik most itt állnak, és mindenki nevében, aki szintén úgy hallom és látom magamat, hogy nagy számban és különböző formákban részt vettek

- mondta a miniszter, aki szerint mi vagyunk az egyetlen nemzet, aki egy komplett fegyvernemet adott a világnak, a magyar huszárokat, és büszkén láthatjuk azt, hogy a mai modern haderőben is, egy high-tech-militáris haderőben is lóháton is vannak magyar huszárok.

„Isten éltesse őket, ők is csatlakoznak ehhez a kihívásunkhoz" - tette hozzá.

Ruszin-Szendi Romulusz a futás elindítása előtt azt mondta: „hiszek a magyar katonában, függetlenül attól, hogy most, vagy évszázadokkal ezelőtt szolgáltak".

A tábornok beszélt a mindennapi testnevelés, az erőnlét fontosságáról, mint olyan tényezőről, amely a katona mindennapjait befolyásolja.

A nem mindennapi eseményről a videót itt tekintheted meg: