Örökre a rácsok mögött maradhat: Ezt mondta az utolsó szó jogán VVFanni feltételezett gyilkosa

Hazánk kriminalisztikai történelmében valószínűleg az egyik legrejtélyesebb gyilkossági ügy, az 5 éve eltűnt VV Fanni esete. 2017-ben, a mindössze 24 éves lány a lakásán találkozott B. Lászlóval, aki a vád szerint azzal a céllal érkezett oda, hogy Fanni pénzét megkaparintsa. Hogy a Budapest 13. kerületében található ingatlanban pontosan mi történt, azt valószínűleg már soha nem is tudjuk meg, ami azonban tény, hogy Fannit utoljára a társasház mélygarázsának kamerájának felvételén láthattuk aléltan, a feltételezett gyilkosa karjaiban. A felvételen látni, hogy eszméletlen állapotban van és a vádlott bérelt kocsijában DNS mintát is talált a rendőrség, mi több, Fanni vérét is.

Így cipelte ki az életettelen

Összeesküvés elmélet?

A május 10-i tárgyaláson a bíróság meghallgatta a perbeszédeket, melynek sorát elsőként a vádlott szólalhatott fel. Hosszas, részletekbe menő védőbeszéd következett, melynek egy részét pontosan idéztük, hiszen kollegánk jelen volt a sajtónyilvános eseményen.

"Az ügy eleje óta, hangsúlyozom, hogy nem bántottam, és nem öltem meg Novozánszi Fannit. A kamerafelvételen a szakértők is elmondtak, hogy alélt állapotban volt Fanni, és a vér mennyisége sem volt elegendő a halálához. Nem életellenes mennyiségű, hanem eszméletvesztéshez elegendő. Ha az általam bérelt kocsiban lett volna Fanni, ha benne lett volna, akkor sem fért volna el. Lehetetlen. A bíró csak tét nélkül indokolt. Ellenvetéssel élnék az ügyészség kapcsolatban. Logikátlannak találom. Vádolom a bíróságot továbbá azzal, hogy nem kellően tárta fel a tényeket. Hogy volt-e anyagi gondom ekkoriban? Nem volt!

Bántani sem bántottam fizikális Fannit, nem hogy meg nem öltem.

Azt beismerem, és azzal tényleg bántottam, hogy azonnali segítség nyújtás helyett a BMW-seknek adtam át Fannit. Kérem, hogy nemrégiben született gyerekem és az ártatlanságom mellett kitartva, enyhítsék a büntetésem, hogy felnevelhessem a gyerekem.

– mondta a tényleges utolsó szavaival a feltételezett gyilkos, hiszen az ítélőtábla előtt most utoljára szólalhatott fel saját védelmében. Ahogyan azt már korábban megírtuk, B. László elmondta, hogy egy "rosszul szerkesztett fikció" a vád érvelése, és tele van ellentmondással.

Az utolsó beszéde előtt felkészül a vádlott Fotó: Móricz István Fotó: Bors

A család súlyosabb büntetést kér

A soron következő beszédeket a sértett család képviselője tartotta, majd ezután a védelem is szót kaphatott.

Az első fokon életfogytiglanra ítélt fogvatartott által felsorolt ellentmondásokkal az ügyészség nem ért egyet. Kétséget kizáróan az álláspontunk az, hogy a sértett a vádlott egyenes szándéka az ölési cselekményben nem vitatható. Nem hagyható figyelmen kívül az az elkövetett magatartása, a megbánása teljes hiánya a közömbössége miatt arra kérjük az ítélőtábla a feltételesen szabadlábrahelyezésének idejét emelje fel

– szólt a vádbeszéd, melyet Dr Lichy József mondott az ügyésznő rövidebb beszéde után.

A szó egy kis szünet után a védelemé volt, ahol elhangzott újra megannyiszor, hogy a vád és a bíróság miben hibáztak, végezetül arra kérték a bíróságot, hogy ne emberölés vádjával, csupán szabadság megsértésének vádjával, valamint segítségnyújtás elmulasztásnak vádjában ítéljék sokkal mérsékeltebb büntetésre. Dr Lichy József, a család jogi képviselője kifejtette beszédében hogy az ügy tényállása szerint a közvetett bizonyítékok miatt nem vetődik fel az, hogy a vádlott nem ölési szándékkal ment volna Fanni lakására. Azt mondja, azzal ment, és úgy tűnik, a per végére pont kerül pontosan egy hét múlva, hiszen a bíróság visszavonult, hogy a beszédeket értékelje, majd május 17-én meghozza végérvényes döntését.

Fanni teste 5 éve nem került elő, lehet hogy már sohasem fog Fotó: Berecz Valter / Central Médiacsoport / Central

Közöny és érzelemmentesség

Lapunk a helyszínen figyelte végig a tárgyalást, a vádlottat, aki egyébként őrizetbe vétele óta nagyon lefogyott, annak viselkedését megfigyelve arca kifejezéstelen és közönyös volt, ugyanakkor időközönként mintha fejcsóválással jelezte volna egyet nem értését. Mindemellett végig nagyon figyelt, tartotta a szemkontaktust a bíróval és a vád képviselőivel.