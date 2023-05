Első nap tragédiába fulladt a fesztivál, a mentők kezeiben halt meg egy 16 éves fiú

Meghalt egy tinédzser egy walesi zenei fesztivál első napján. Hogy pontosan mi történt, egyelőre nem tudni, de annyi bizonyos, hogy a mentők kórházba indultak az In It Together fesztivál helyszínéről egy 16 éves fiúval, aki azonban a mentőautóban meghalt.

A 16 éves fiú a mentőautóban veszítette életét Fotó: Unsplash

A háromnapos családbarát fesztivált, Wales legnagyobb zenei fesztiváljaként tartják számon.

A rendőröket egy incidenshez riasztották az In It Together fesztiválon. Egy 16 éves fiú sajnos meghalt, miközben mentőautóval kórházba szállították. Együttérzünk a családjával ebben az időben

– idézi a Mirror a helyi rendőrség szóvivőjét.

Hozzátette, nem kezelik gyanúsnak az esetet. A halál pontos okát egy halottkém fogja vizsgálni.