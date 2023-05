Százak síratják az első kárpátaljai katonanőt, aki hősi halált halt a herszoni pokolban

Gyászba borult Kárpátalja. A szörnyű háborút vívó ukrán haderőhöz a magyar és az ukrán nemzetiségűek között is akadnak, akik önként csatlakozna. Mi több, a nőket ugyan egyelőre a katonaság nem hurcolja erővel a csatamezőre, de a gyengébbik nem képviselői között is van, aki magától hajlandó fegyvert fogni a szabadságért. Ilyen volt Hegedűs Alla Vaszilivna is, aki május 16-án vesztette életét. A magyar származású, 40 éves nő a kárpátaljai 128. különálló hegyi rohamdandár katonájaként vállalta a veszélyt.

Herszont is védték

A munkácsi illetőségű dandár a keleti határnál teljesít szolgálatot, Alla is itt halt meg, de a pontos helyszínt nem nevezték meg. Információink szerint a Dnyeper nyugati partján lévő, oroszoktól visszafoglalt Herszont is a dandár védi. Bár a városból már kivonultak az ellenséges csapatok, a térség 70 százaléka még a kezükön van és az utóbbi két hétben heves ágyútűz alá vették a várost és környékét. Így halhatott meg Alla is. A dandár tavaly április óta már számos kárpátaljai katonáját elveszítette.

Végtelenül kedves volt

Alla egyik gyermekkori barátja készséggel mesélt a hősi halott nőről.

Minden hőst dicsőség és tisztelet illet, ez a hölgyekre különösen igaz. Allára mindig is úgy fogok emlékezni, mint egy igazán rátermett, mégis készséges és végtelenül kedves barátra. A katonai műveletekről nem adhatok információkat, mert én is a fronton szolgálom a hazámat, de az elhunyt barátomról elmesélhetem, hogy gyakran a férfiakat is ő bátorította. Mindenki számára példakép lehet

– mondta a barát.

Le akarták beszélni

Alla édesapja évekkel ezelőtt elhunyt. A nő édesanyja magára maradt. Sosem volt képes feldolgozni férje elvesztését, a lánya tragédiájának híre pedig valósággal sokkolta.

Nem mindenki értett egyet azzal, hogy Alla bevonult a seregbe, de ő sokkal határozottabb személyiség volt annál, hogy hagyja magát lebeszélni

– mondta az elhunyt egy másik ismerőse.

Allát csütörtökön katonai tiszteletadás mellett helyezték örök nyugalomra – írja a Ripost. Édesanyjának rajta kívül már csak egy fia, Pál maradt. Allát százak síratják Kárpátalján.