Megszólt a hősi halott kárpátaljai katona özvegye: Képtelenség olyan férfit találni, mint ő!

Mint arról a Bors beszámolt, a magyar származású Kis Sándor Ocsakov városát védte, amikor hadihajóját rakétatámadás érte. A becsapódás előtt néhány perccel a férfi még beszélt hitvesével, két gyermeke, Vaszilij és Jaroszlav édesanyjával. Egyikük sem sejtette, hogy utoljára hallják egymás hangját.

Sándor és Mária boldogan éltek

Azt mondta, menjünk biztonságos helyre, de nem volt ötletem, hogy hova. Jelenleg is ugyanabban a lakásban élünk, mint annak idején Sándorral

– mondta a Borsnak Mária és hozzátette: az ingatlanban minden a férjére emlékezteti, de ő nem szeretne elmenekülni a múlt elől.

- Nekem így a jó, mert érzem, hogy a szerelmem velünk van.

Napról napra élek, vagy inkább túlélek, de erősnek kell lennem a fiaim miatt

– magyarázta a hősi halott özvegye. Mária sokáig képtelen volt elmondani a gyerekeknek, hogy mi történt a példaképükkel. A fiúk hónapokkal apjuk halála után is úgy tudták, hogy Sándor a fronton van, hogy Ukrajnát védje.

Sándor halálának évfordulóján kivittem a gyerekeket a temetőbe. Elmagyaráztam nekik, hogy édesapjuk a hazáért áldozta életét, és büszkének kell rá lenniük

– fogalmazott Mária.

A családanya a születésnapja alkalmából sétára és cukrászdába vitte a fiúkat.

Nem tudom elfelejteni a szerelmemet és az utolsó ajándékát. Mindig romantikus volt, a születésnapom alkalmából pedig elmentünk, hogy vegyen nekem egy laptopot. Ma is azt használom. Persze mindig kaptam tőle virágot is

– emlékezett vissza Mária, aki bármennyire is vágyik rá, hogy legyen mellette egy erős férfi, nem tudja, valaha is megtalálja-e a férje méltó utódját.

A hős katona gondoskodó férj és apa volt

Sándor hihetetlenül gyengéd, mégis erős és gondoskodó volt. Mindig azt éreztem mellette, hogy nem létezik hozzá hasonló.

"Most is ez a meggyőződésem, ezért is nagyon nehéz a helyzetem, hiszen tudom, hogy a férjem is azt akarná, hogy boldog legyek, és a gyerekek se apai minta nélkül nőjenek fel. Ugyanakkor nem tudok más férfit elképzelni az életünkben" – fejezte be a családanya.