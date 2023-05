Brutális: még ennél is hűvösebb idő jön, ekkor várható csak melegedés

Akik azt hitték, hogy az elmúlt hétvégi kellemes, már-már a kora nyarat idéző időjárás a hónap hátralévő részében is kitart, alaposan tévedtek. Mára ismét pulcsis, a fázósabbaknak kiskabátos idő lett, ám ennél még rosszabb is jön. Még hűvösebb lesz és az eső is elered.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

Bár front jelenleg nincs felettünk, ez a hullámzó időjárás sok embert megvisel. A hétvégi meleg után visszacsöppentünk az áprilisba. Legalábbis az időjárás szerint. A koponyeg.hu szerint hétfőn még láthatjuk a napot és délutánra akár 19 fokra is felszökhet a csúcshőmérséklet, ám a továbbiakban ennél is hűvösebb időre számíthatunk.

Kedden és szerdán 17-18 fok várható és napos, felhős időszakok váltják majd egymást, éjszakára pedig akár 5 fokra is visszaeshet a hőmérséklet. Csütörtökön és pénteken már csak 16-17 fok várható, ráadásul mindkét nap gyenge, áztató esőre lesz kilátás. Ráadásul elég pocsék hétvége elé nézünk, ugyanis szombaton és vasárnap is várható zápor, zivatar és marad a nagyjából 18 fokos napi csúcshőmérséklet. Jövő hét hétfőn lassú melegedés látszik, ekkor már újra lehet akár 20 fok is, de nagy valószínűséggel sajnos akkor is várható csapadék.