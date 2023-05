Brüsszel megint leleplezte magát: nem akarják ideadni a pénzünket

Hiába teljesítette a magyar kormány Brüsszel minden feltételét, Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke megint arról beszélt, hogy még mindig nem akarják kifizetni a hazánknak járó pénzeket. Ez nem meglepő, hiszen korábban Jourová elismerte, hogy Magyarországot békepárti álláspontja miatt büntetik - vagyis Brüsszelt láthatóan egyáltalán nem érdekli, hogy teljesítettük a feltételeket.

Fotó: MTI

Brüsszelnek most már ki kell fizetnie a Magyarországnak járó uniós forrásokat, mivel a kormány minden kérést és feltételt teljesített, a parlament ma az Európai Bizottsággal előzetesen egyeztetett igazságszolgáltatási törvénycsomagot is elfogadta.

Így például a pedagógusbérek további emelése most már csak Brüsszelen múlik.

Brüsszel azonban nem akar fizetni, hiszen a pénzek visszatartásának kicsinyes politikai okai vannak: az európai baloldal saját szövetségeseit szeretné kormányon látni, annak ellenére, hogy tavaly már negyedszer vesztettek kétharmaddal választást.

Vera Jourová, az EB alelnöke, "értékekért és átláthatóságért felelős" biztos, a Magyarországot leggyakrabban szidalmazó egyik bizottsági tag kénytelen volt elismerni, hogy Magyarország az igazságszolgáltatási törvénycsomaggal teljesítette Brüsszel kérését. Ennek ellenére ezt mondta:

Ez egy nagyon jó lépés, Magyarország megfelelően reagált, ez azonban még nem a történet vége.

Vagyis eszük ágában sincs fizetni, továbbra sem.

Ennek hátterében az áll, hogy a magyarországi baloldal pedig folyamatosan azért lobbizik, hogy Magyarország ne kapja meg az országnak járó uniós forrásokat. Ez a háborús helyzetben különösen felháborító, ráadásul pontosan tudják, hogy a pedagógusok további béremelése is ezen múlik.

Gyurcsány Ferenc nemrég arcpirító módon nyíltan be is vallotta, hogy nagyon sokat dolgoznak azon Brüsszelben, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó uniós forrásokat. A bukott miniszterelnök egy rádióinterjúban, a Spirit FM-en ismerte el, hogy Brüsszelnek és a baloldalnak is az a célja, hogy a kormányt megbuktassák.

Cinikusan ezt mondta

Csak ez bele van öltöztetve egy ilyen jogi köntösbe.

Gyurcsány képviselője, Molnár Csaba pedig azzal hivalkodott, hogy ő hazafias kötelezettségének érzi, hogy az uniós pénzek ne érkezzenek meg. Azok az uniós pénzek, amelyekből a pedagógusok újabb béremelését is ki lehetne fizetni.

Jól látható tehát, hogy Gyurcsány utasítására a magyarországi baloldal képviselői azon dolgoznak Brüsszelben, hogy - történjen bármi - ezek a pénzek ne érkezzenek meg. Ezért dolgoznak Soros emberei is - az ő egyik legközelebbi szövetségese Vera Jourová.